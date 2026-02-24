FİNANS

7 ildeki 14 taşınmaz satılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki 14 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kayseri'nin Talas, Muş'un merkez, Muğla'nın Ula, Manisa'nın Akhisar, Eskişehir'in Tepebaşı, Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.

Son teklifler Kayseri, Muş, Muğla ve Manisa'da taşınmazlar için 31 Mart'a, Eskişehir'deki 5 taşınmaz için 1 Nisan'a, Gaziantep ve Tekirdağ'dakiler için 2 Nisan'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulüyle gerçekleştirilecek, süreç pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
