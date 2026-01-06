FİNANS

7 kez kaldı, 50 bin TL harcadı! Ehliyet sınavında 'maddi menfaat' iddiası

İstanbul Avcılar'da bir genç, 7'inci kez girdiği direksiyon sınavından da kalınca ortalığı birbirine kattı. Park yaptığı sırada çizgiye değmediği halde bırakıldığını iddia eden Emirhan Demir, ehliyet almak için 50 bin TL'ye yakın para harcadığını kaydetti.

7 kez kaldı, 50 bin TL harcadı! Ehliyet sınavında 'maddi menfaat' iddiası

1 yıldan beri ehliyet almak için mücadele eden Emirhan Demir, geçtiğimiz Pazar günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde sınava girdi. Ehliyet almak için kursa giden ve 6 kez direksiyon sınavına giren Demir, 7'inci direksiyon sınavına ağabeyi ve arkadaşları ile beraber gitti.

7 kez kaldı, 50 bin TL harcadı! Ehliyet sınavında maddi menfaat iddiası 1

Demir, 7. kez girdiği direksiyon sınavından park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla tekrar elendi. Bu duruma "Çizgiye değmedim" diyerek tepki gösteren Demir, ortalığı birbirine kattı. Yakınları ile birlikte Demir, direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına tepki gösterdi.

7 kez kaldı, 50 bin TL harcadı! Ehliyet sınavında maddi menfaat iddiası 2

MADDİ MENFAAT İDDİASI

Demir, uzun süren o tartışma anlarını da videoya çekerek komisyon üyelerinin kendini bilerek bıraktığını ve buradan maddi menfaat sağladığını iddia etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Ehliyet sınavından 7'ince kez kalan Demir, ehliyet almak için 50 bin TL'ye yakın para harcadığını ve aylık gelirinin 20 bin TL olduğunu kaydetti. Tüm parasının buraya gittiğini aktararak, 1 yıldan beri ehliyet almaya çalıştığını söyledi.

7 kez kaldı, 50 bin TL harcadı! Ehliyet sınavında maddi menfaat iddiası 3

"BİLEREK ELEDİLER"

Demir, süreci şu sözlerle anlattı:

"6 kez direksiyon sınavına girdim, Pazar günü de 7'inci sınavıma girdim. Toplamda ehliyet sürecim 1 yıl 2 ay oldu. Bu süreçte hocalar bana hep "Yapamazsın" dediler ama ben öğrendim. 7'inci sınavımda da komisyon üyeleri ve direksiyon hocası sarı çizgiye değdiğimi söyleyerek bana kaldığımı belirtti. O sırada yanımda gelen abilerim kalmadığı kanıtlamak için videoya çektiler. Bende söyledim çizgiye değmediğimi ama beni dinlemediler. Ben buradan maddi menfaat sağladıklarını düşünüyorum. Toplamda bu süreçte 40-50 bin TL para harcadım, 20 bin TL kazanıyorum ben ayda. Yani tüm param buraya gitti. Tüm vaktimi buraya harcadım, hatta ehliyetim olmadığı içinde ceza yedim. Daha önceki sınavlarda hakkımın yenildiği düşünmüyorum ama son seferimde beni bilerek elediler"Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ehliyet sınavı Ehliyet sürücü belgesi sürücü kursu
