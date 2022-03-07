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7 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Mart 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

07.03.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Mart 2022 Pazartesi Dolar kuru piyasaların açılacağı haftanın ilk günü döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Dolar ve Euro'nun durumunu etkiliyor. Bu kapsamda Peki 7 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Mart 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte son rakamlar...

7 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Mart 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

7 Mart Pazartesi dolar kuru ve piyasalarda son durum Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı Dolar/TL'ye de yön veriyor. Vatandaşlar 7 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 7 Mart 2022 Pazartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

7 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 6 Mart Pazar günü, dolar yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösterdi. Piyasalar bugün 9.40 itibarıyla açılacak. Güncel Dolar ve Euro fiyatlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,19'luk bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,5760 TL'den yapan euro 6 Mart'ta 15,5380 TL alış ve 15,6140 TL satış fiyatına sahip oldu.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası Rusya Ukrayna
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