7 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Mart 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

7 Mart Pazartesi dolar kuru ve piyasalarda son durum Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı Dolar/TL'ye de yön veriyor. Vatandaşlar 7 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 7 Mart 2022 Pazartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

7 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 6 Mart Pazar günü, dolar yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösterdi. Piyasalar bugün 9.40 itibarıyla açılacak. Güncel Dolar ve Euro fiyatlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

%0,19'luk bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,5760 TL'den yapan euro 6 Mart'ta 15,5380 TL alış ve 15,6140 TL satış fiyatına sahip oldu.