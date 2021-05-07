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  4. 7 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (7 Mayıs) altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 14 ayar ve 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

7 Mayıs altın bilezik gram fiyatları | Bugün (7 Mayıs) altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 14 ayar ve 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

07.05.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır pek çok şekilde kullanılan Altın, günümüzde daha çok yatırım amaçlı veya takı olarak tercih ediliyor. Dolar kurunda yaşanan gelişmelerden etkilenen altın bilezik gram fiyatları ise bugün güne yükselişle başladı. Dün günü 284,40 bandında bitiren 14 ayar altın bilezik, bu sabah 285,45 TL’den işlem görüyor. 22 ayar altın bilezik ise dün kapanışta 446,91 seviyesinde bulunurken, bu sabah güne 447,21’den başladı.

Altın bilezik fiyatları birçok yatırımcı tarafından tercih ediliyor. Düğünlerin vazgeçilmez takılarından biri olan altın bilezik gram fiyatları, yatırımcılar tarafından sıklıkla merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ise dün günü 365,68 ile kapatırken, bu sabah güne 365,93 ile başladı. Dış piyasalarda İngiltere Merkez Bankası’nın ve BoE’nin faiz kararının piyasaları nasıl etkileyeceği de merak ediliyor. 22 ayar, 14 ayar ve 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 447,21 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 7 Mayıs itibarıyla %0,43 artışla 448,70'dan işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 365,93 ile başlayan 18 Ayar Altın, 7 Mayıs itibarıyla %0,40 artışla 367,01'dan işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 284,59 ile başlayan 14 Ayar Altın, 7 Mayıs itibarıyla %0,40 artışla 285,45'dan işlem görüyor.
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