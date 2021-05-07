7 Mayıs altın fiyatları son durum | Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları, iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerden oldukça etkileniyor. Gram altın bir süredir hafif bir seyirde yükseliş gösteriyor. Analistler, Merkez Bankası ve BoE’nin faiz kararı ile ABD’deki işsizlik başvurularının piyasadaki etkisini inceleyeceğini belirtti. Bunun yanında altın fiyatlarında etkili olan ve tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgınının da yatırımcıların gündeminde olduğunu belirtti. Çeyrek altın dün kapanışta 791,92 seviyesinin ardından bugün ise güne yükselişle başladı.