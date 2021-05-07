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7 Mayıs altın fiyatları son durum | Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

07.05.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın uzun yıllardır birçok kişi tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Dün 1,788 dolar olan Ons altının fiyatı, bugün itibariyle 1,820 dolara yükseldi. Ons altının fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak altının fiyatlarında da bir yükseliş bekleniyor. Gram altın dün günü 483,27 seviyesinde kapatırken, bugün güne kapanış seviyesi fiyatı olan 483,02 ile başladı. Bugün (7 Mayıs), gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları, iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerden oldukça etkileniyor. Gram altın bir süredir hafif bir seyirde yükseliş gösteriyor. Analistler, Merkez Bankası ve BoE’nin faiz kararı ile ABD’deki işsizlik başvurularının piyasadaki etkisini inceleyeceğini belirtti. Bunun yanında altın fiyatlarında etkili olan ve tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgınının da yatırımcıların gündeminde olduğunu belirtti. Çeyrek altın dün kapanışta 791,92 seviyesinin ardından bugün ise güne yükselişle başladı.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Güne 483,02 ile başlayan Gram Altın, 7 Mayıs itibarıyla %0,44 artışla 484,67'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 793,41 ile başlayan Çeyrek Altın, 7 Mayıs itibarıyla %0,47 artışla 795,38'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.586,83 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibariyle itibarıyla %0,47 artışla 1.590,80'dan işlem görüyor. Yarım Altın, dün günü 1.583,84 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.141,65 ile başlayan Tam Altın, 7 Mayıs itibarıyla %0,49 artışla 3.150,09'dan işlem görüyor. Tam Altın, dün günü 3.135,74 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
7 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.231,19 ile başlayan Cumhuriyet Altını, 7 Mayıs itibarıyla %0,44 artışla 3.238,21'dan işlem görüyor. Cumhuriyet Altını, dün günü 3.225,11 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.231,19 ile başlayan Ata Altın, saat 07:47 itibarıyla %0,43 artışla 3.238,09'dan işlem görüyor. Dün Ata Altın, günü 3.225,11 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın koronavirüs (Covid-19)
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