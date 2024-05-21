7 milyar liralık rekor vergi cezasına açıklama: İsdemir ve Erdemir KAP'a bildirdi: 'Firmalar arasında adımız yok...'

Demir-çelik sektöründe iki şirkete rekor vergi cezası uygulandığı haberi sonrasında Türkiye'de sektörün iki önemli şirketinden konuyla ilgileri olmadığına ilişkin açıklama geldi.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ayrı ayrı yaptıkları açıklamada ilgili haberlerde bahsi geçen firmalar arasında şirketlerinin bulunmadığını bildirdi.

Medyada yansıyan haberlerde iki sektör şirketine toplamda 7 milyar TL'lik vergi cezası kesildiği belirtilmişti.





