7 Nisan altın bilezik fiyatları | 7 Nisan altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrine bir süredir devam ediyor. 7 Nisan itibariyle ise altın fiyatlarında az da olsa genel olarak bir yükseliş gözlemleniyor. Kapalıçarşı’dan alınan altın bilezik gram fiyatlarını sizin için haberimizde derledik. Peki 7 Nisan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 422,23 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 7 Nisan itibarıyla %0,09 artışla 422,15 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 412,00, en yüksek 415,81 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 415,23 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 422,15 TL'ye karşılık gelmektedir.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 345,48 ile başlayan 18 Ayar Altın, 7 Nisan itibarıyla %0,13 artışla 345,55 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 329,78, en yüksek 332,83 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 332,36 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 345,55 TL'ye karşılık gelmektedir.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 268,69 ile başlayan 14 Ayar Altın, 7 Nisan itibarıyla %0,13 artışla 268,74 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 257,50, en yüksek 259,88 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 259,52 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 268,74 TL'ye karşılık gelmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 455,24 TL // SATIŞ: 455,29 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 725 TL // SATIŞ: 750 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.451 TL // SATIŞ: 1.501 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.927 TL // SATIŞ: 2.957 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.966 TL // SATIŞ: 2.908 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.901 TL // SATIŞ: 2.990 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.009 TL // SATIŞ: 3.040 TL
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