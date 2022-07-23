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7 saatlik yol 2 saate iniyor! Dev projede kurdeleyi Erdoğan kesecek...

23.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli yarın atılıyor. Böylelikle 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi, hattın devreye girmesiyle 2 saate inecek. Bugün gerçekleştirilecek törenle hizmet vermeye başlayacak hattın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

7 saatlik yol 2 saate iniyor! Dev projede kurdeleyi Erdoğan kesecek...

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre olacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek.

3,515 KİLOMETRELİK HIZLI TREN HATTI YOLDA

2003-2020 döneminde yılda ortalama 134 kilometre olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre demir yolu yapıldı. Bakanlık tarafından başlatılan demir yolu seferberliğiyle 91 bin 194 kilometre konvansiyonel ana hat, 1213 kilometre hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometre olan mevcut demir yolu ağına ek olarak 357 kilometre konvansiyonel ana hat, 3 bin 515 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor, 6 bin 682 kilometre hatta ise etüt–proje çalışmaları yapılıyor.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPACAK

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli bugün atılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye, 142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılacak.

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