72 binden fazla motokurye kayıt altında! Bakan Uraloğlu yeni dönemi değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte moto-kurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin ardından başlayan yeni dönemi değerlendirdi.

Uraloğlu, “Bu düzenlemeyle hem vatandaşlarımızın aldığı hizmetin güvenilirliği hem de kuryelerimizin çalışma şartları kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuştu. Bugün geldiğimiz noktada her bir kurye Bakanlığımıza bildiriliyor, sistemde kayıt altına alınıyor.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yönetmelikle getirilen usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğini belirterek, “Artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması ise yasaklandı. Alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, kuryelerin reflektif yelek giydiğini dile getirerek “İşletmeler de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü oldu.” diye konuştu.

"E-DEVLET’TEN İNDİRİMLİ BELGE ALMA İMKÂNI"

Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e- Devlet portalı üzerinden de yapılabilmesine olanak sağlandığını hatırlatan Uraloğlu, “Yetki belgeleri artık e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Buradan başvuranlara yüzde beş ek indirim imkânı sunuluyor. En fazla üç taşıtla faaliyet gösterecek moto-kuryeler için de belge ücretinde yüzde 85 indirim imkanı sağladık. Ancak Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından ilk altı ay içinde yetki belgesi alınması halinde yüzde 85’lik indirimin yüzde 95 olarak uygulanmasına yönelik düzenleme yaptık.” bilgisini paylaştı.

"TOPLAM 74 BİN 294 YETKİ BELGESİ DÜZENLEDİK, BU BELGELERE 84 BİN 527 TAŞIT KAYDETTİK"

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin üzerinden geçen süreçte ortaya çıkan tabloya ilişkin rakamları da paylaştı. Uraloğlu, “Bugün itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 84 bin 527 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 72 bin 378’i moto-kuryelere verildi. Bu belgelerin 72 bin 603’ü tüzel kişiliklere, bin 691’i ise gerçek kişilere aittir.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca düzenlenen yetki belgelerinin yüzde 99.9’unun e-Devlet portalı üzerinden düzenlendiğini de dile getirdi.

EN GENÇ FİLO AKDENİZ BÖLGESİNDE

Kayıtlı taşıtların dağılımına da değinen Uraloğlu, “Bugün itibarıyla 74 bin 914 motosiklet, 5 bin 703 kamyonet, 3 bin 733 motorlu bisiklet ve 177 otomobil kurye işletmeciliğinde kullanılmak üzere sistemde yer almaktadır. Taşıtların yüzde 64,3’ü üç yaşından küçüktür. Akdeniz Bölgesi 2,3 yaş ortalamasıyla en genç filoya sahiptir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise ortalama 2,8’dir.” açıklamasında bulundu.

EN FAZLA YETKİ BELGESİ MARMARA’DA DÜZENLENDİ

Yetki belgelerinin bölgesel dağılımını da paylaşan Bakan Uraloğlu, “En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi’nde düzenlendi. Bölgede 40 bin 615 belge verilmiş, 46 bin 131 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 31 bin 970 yetki belgesi ve 36 bin 476 taşıt ile ilk sırada yer almaktadır. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle Tunceli’dir. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise toplam bin 73 belge ve bin 228 taşıt bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.