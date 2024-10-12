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750 liralık Savunma Sanayi Fonu'na iktisatçı Mahfi Eğilmez'den tepki! "Vergi alacaklıdan alınır"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.10.2024 14:53
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Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından alınması planlanan Savunma Sanayii Fonu'na vatandaşlardan tepki gelmişti. İktisatçı Mahfi Eğilmez de 750 lira olarak alınması beklenen vergi uygulamasının bir 'yanlış' olduğunun altını çizerek, "Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz." dedi.

750 liralık Savunma Sanayi Fonu'na iktisatçı Mahfi Eğilmez'den tepki! "Vergi alacaklıdan alınır"

Dün Meclis'e sunulan ve detayları ortaya çıkan kredi kartı düzenlemesiyle ilgili olarak 100 bin lira üstündeki kredi kartlarından 750 lira Savunma Sanayi Fonu adı altında vergi alınması planlanlandığı öğrenildi.

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"VERGİ, BORÇLUDAN DEĞİL KREDİYİ VEREN ALACAKLIDAN ALINIR"

İktisatçı Mahfi Eğilmez de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamalayla uygulamanın bir 'hata' olduğunun altını çizdi. Eğilmez'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

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"İdarenin böyle bir hataya düşeceğini sanmam ama yine de söyleyeyim: Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de vergi alınamaz. Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
vergi meclis
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