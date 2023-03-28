7500 TL emekli maaşı kimleri kapsıyor, ne zaman yatar? En düşük emekli maaşı ve geçici işçilere kadro düzenlemesi meclisten geçti!

En düşük emekli maaşı ve geçici işçiye kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kararın ardından emekli maaşlarını merak eden ve geçici işçi statüsünde olan vatandaşalar konu ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Bayram ikramiyelerinde de artışa gidildi. Peki 7500 TL emekli maaşı kimleri kapsıyor, ne zaman yatar? Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? Ayrıntılar haberimizde...

7500 TL EMEKLİ MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR, NE ZAMAN YATAR?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi, emekli maaşı 7500 TL'nin altında olan vatandaşları kapsıyor. Meclisten geçen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Türkiye'de 7500 TL altı emekli maaşı olmayacak.

Maaşı 7500 TL'nin üzerinde olan vatandaşların maaşlarında herhangi bir artırım olmayacak.

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Geçici işçiye kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Meclisten geçen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra geçici işçiye kadro verilme işlemleri başlayacak.

"Geçici işçilere yönelik çalışma süresinde alt sınır olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Bilgin, "Sınır yok, sıraya koysun, en kıdemliden başlayarak alsın. Mevcut geçici işçilerin de uzun süre, 11 ay, 29 gün çalıştırılmasını önerdik." bilgisini vermişti.



