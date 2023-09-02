8 ay sonra ilk kez böylesi oluyor! Her hafta rekor kırıyordu: Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat kararı sonrası 39 milyar liralık çözülme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın(TCMB), kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik attığı adımlar etkisini gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 25 Ağustos ile biten haftayı kapsayan verilerine göre, Kur Korumalı TL Mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 405 milyar TL'den 3 trilyon 368,7, milyar TL'ye indi.

25 Ağustos haftasında KKM hesaplarında 39 milyar 296 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece 6 Ocak haftasından bu yana KKM'deki ilk düşüş kaydedilmiş oldu.

KREDİLERDE YÜKSELME

Aynı haftada krediler 10 trilyon 366 milyar TL'den 10 trilyon 349,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 12 trilyon 987 milyar TL'den 12 trilyon 892,1 milyar TL'ye geriledi. Tüketici kredileri 1 trilyon 419 milyar TL'den 1 trilyon 434,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 865,3 milyar TL'den 890 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 172,3 milyar TL'den 172 milyar TL'ye indi.

KUR KORUMALI MEVDUAT’A SON VERECEK ADIM

Merkez Bankası, yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son vermişti.

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli kararında makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğinin ifade edildiği hatırlatılarak şu ifadeler yer almıştı:

"Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verilmiştir. Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir. Böylece, Türk lirası vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda,

Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan Türk lirası hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine,

Kur koruması bulunmayan Türk lirası payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine,

karar verilmiştir.

Sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın Türk lirası mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecektir."

BANKALARA KKM TALİMATI

Bu gelişmenin ardından banka, Kur Korumalı Mevduat ile ilgili olarak bankalara yeni uygulama talimatı gönderdi. Merkez Bankası, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

Bankalar, yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL vadeli mevduata geçiş ile sağlayabilecek.



