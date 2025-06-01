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8 bin TL için yaptı! Hesabına 150 bin TL geldi... Bir işlem tutuklanmasına neden oldu

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Mardin'de 8 bin lira karşılığında banka hesabını arkadaşına kullandırtan Ömer Marık (18), gelen 150 bin TL nedeniyle yürütülen bir soruşturmada ‘Dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. Marık’ın avukatı Gurbet Bilbay son bir haftada buna benzer 7 dosya geldiğini belirterek, “Yardım etme bahanesiyle hesapları kiralayıp, çok büyük paralar kaldırıyorlar. Hesabını kiraya verenler cezaevinde, asıl suçlular olan bu işi örgütleyip paraları yiyenler ise dışarıda” dedi.

Kentte yaşayan Ömer Marık’a, bir süre önce arkadaşı A.K. iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve bir borçlusunun kendisine 150 bin TL göndereceğini, o yüzden 8 bin lira karşılığında banka hesabını kullanmak istediğini söyledi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Teklifi kabul eden ve gelen parayı çekerek A.K.’ye veren Marık, yürütülen bir soruşturmada ‘Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alındı. Ömer Marık, iddiaları reddederken, ifadesinde suçladığı A.K. de gözaltına alındı. Marık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise serbest bırakıldı.

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"DOLANDIRICILIK PARASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Ömer Marık, ifadesinde arkadaşı A.K.’yi suçlayarak, “Yaklaşık 1 yıldır arkadaşım olan ve çok fazla samimiyetimiz bulunmayan arkadaşım bana ‘benim hesabım da bloke var, senin hesabını kullanabilir miyim’ dedi. Bir yerden para geleceğini söyledi. Ben de inandım. Benim hesabıma 150 bin TL para transferi yapıldı. Ben bu parayı bankadan kendim giderek çektim. Daha sonra bankadan çıktım ve parayı teslim ettim. Bu parayı teslim ettiğimde bana 8 bin TL parayı da elden verdi. Daha sonra ben de kredi borcumu ödedim. Ben gönderilen paranın dolandırıcılık suçuna konu bir para olduğunu bilmiyordum. Bana bir alacağının olduğunu söyledi” dedi.

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"MAĞDURUZ, 1 AYDIR OĞLUM İÇERİDE"

Ömer Marık’ın annesi Şükran, oğlunun 1 aydır cezaevinde olduğunu ve mağdur olduklarını belirterek, “28 Nisan’da polisler kapıya geldi ve ‘gelsin ifade versin’ dedi. O gün eve gelmemişti, arkadaşım dediği çocuğun yanındaymış. Ertesi gün polisler onu görüp almışlar. Sonra adliyeden tutuklandı. Yemek karşılığında ve 8 bin TL borcu karşılığında banka hesap numarasını paylaşmış. Sözde ona iyilik yapıyormuş. Aynı gün içinde 150 bin TL alıp ona vermiş. Şimdi de inkar ediyor. Biz mağduruz, 1 aydır oğlum içerde. Suçsuz ve sebepsiz içerdedir” diye konuştu.

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"SON BİR HAFTADA BENZER 7 DOSYA GELDİ"

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, kentte son bir haftada kendisine buna benzer 7 dosya geldiğini belirterek, “Yardım etme bahanesiyle hesapları kiralayıp, çok büyük paralar kaldırıyorlar. Hesabını kiraya verenler cezaevinde, asıl suçlular olan bu işi örgütleyip paraları yiyenler ise dışarıda. Mardin küçük bir yer olduğu halde çok sayıda kişi yakalandı. Asıl suçlular da yurt dışına kaçış planı yapıyor. Bu mağdur aileler ne yapsın? Bir yemek veya çok cüzi bir para karşılığı hesaplarını kiralayanlar içeride. Bununla ilgili Yargıtay kararı bekliyoruz. Lütfen hesabını kiralayanlara büyük cezalar verilmesin. Bu hesapları kiralayan, organize ve kontrol eden asıl örgüt başlarının tutuklanmasını istiyoruz” dedi.

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Babası Mehmet Salih Marık ise oğlunun suçsuz olduğu için bırakılmasını ve suçluların da yakalanmasını istedi. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
banka para hesap
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