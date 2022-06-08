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8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba

08.06.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak konusu olurken Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri de haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 8 Haziran Çarşamba günü, birçok yatırımcı ve vatandaş; Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durumu da araştırıyor. Peki 8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte ayrıntılar...

8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba

8 Haziran 2022 Çarşamba günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 8 Haziran Çarşambagünü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında bulunuyor. Peki 8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 508.347,67 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 508.347,50 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 8 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,54 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.258,79 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.258,78 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 8 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,09 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.790,5800, satış fiyatı ise 1.790,5700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 30.081,7440 TL, satış fiyatı 30.081,5760 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 8 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,60 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0800 Dolar, satış fiyatı ise 0,0800 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,3438, satış fiyatı ise 1,3437 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 8 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,44 arttı. Ripple alış fiyatı 0,3989 Dolar, satış fiyatı ise 0,3988 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7015 TL, satış fiyatı ise 6,6998 TL oldu.

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