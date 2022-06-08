8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba

8 Haziran 2022 Çarşamba günü; Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 8 Haziran Çarşambagünü Ethereum, Dogecoin, Ripple da en çok araştırılan kripto paralar arasında bulunuyor. Peki 8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

BİTCOİN KAÇ TL? 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 508.347,67 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 508.347,50 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 8 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,54 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.258,79 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.258,78 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 8 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,09 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.790,5800, satış fiyatı ise 1.790,5700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 30.081,7440 TL, satış fiyatı 30.081,5760 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 8 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,60 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0800 Dolar, satış fiyatı ise 0,0800 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,3438, satış fiyatı ise 1,3437 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 8 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,44 arttı. Ripple alış fiyatı 0,3989 Dolar, satış fiyatı ise 0,3988 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7015 TL, satış fiyatı ise 6,6998 TL oldu.



