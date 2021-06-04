FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 8 Haziran Salı günü hesaplara yatırılacak! En düşüğü 1420, en yüksek ödenek 2840 TL olacak

8 Haziran Salı günü hesaplara yatırılacak! En düşüğü 1420, en yüksek ödenek 2840 TL olacak

04.06.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paralar bugün hesaplarda. Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oldu. Banka hesaplarına en az 1420 lira yatırılıyor. Ödemeler başladı. Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri banka hesaplarına aktarılıyor. Hemen kontrol edin. IBAN bilgisi bulunmayanlara ödemeler PTT'den yapılacak. İşsizlik ödeneği en düşük bin 420 lira en yüksek 2 bin 840 lira. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara yapılan 1500 liralık nakdi destek ödemesi de 8 Haziran’da gerçekleştirilecek.

8 Haziran Salı günü hesaplara yatırılacak! En düşüğü 1420, en yüksek ödenek 2840 TL olacak

Paralar bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu ve ödemeler başladı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kısa çalışma ödeneğine başvuran iş yerleri için ödeneklerin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç sene içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvurabilir.

8 Haziran Salı günü hesaplara yatırılacak! En düşüğü 1420, en yüksek ödenek 2840 TL olacakk

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 Türk lirası, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 Türk lirası. İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en yüksek işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. Yine en düşük işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olamaz. Bu ücretten yalnızca damga vergisi alınır. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 Türk lirası en yüksek 2 bin 840 Türk lirası olabilir.

6-10 AY ARASI ÖDEME YAPILIYOR

İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 sene içinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve bin 80 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı veriliyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Ücretsiz izne gönderilenlere yapılan bin 500 Türk lirası nakdi destek ödemesi de 8 Haziran’da hesaba yatacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemişKafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemiş
TCMB 'Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu' yayımlandıTCMB 'Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu' yayımlandı
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

İstanbul'da dev arsa satılıyor!

İstanbul'da dev arsa satılıyor!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.