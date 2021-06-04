8 Haziran Salı günü hesaplara yatırılacak! En düşüğü 1420, en yüksek ödenek 2840 TL olacak

Paralar bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu ve ödemeler başladı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurguladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kısa çalışma ödeneğine başvuran iş yerleri için ödeneklerin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç sene içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvurabilir.
Alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 Türk lirası, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 Türk lirası. İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en yüksek işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. Yine en düşük işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olamaz. Bu ücretten yalnızca damga vergisi alınır. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 Türk lirası en yüksek 2 bin 840 Türk lirası olabilir.
İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 sene içinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve bin 80 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı veriliyor.
Ücretsiz izne gönderilenlere yapılan bin 500 Türk lirası nakdi destek ödemesi de 8 Haziran’da hesaba yatacak.
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