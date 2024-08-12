8 milyon aracı kapsayacak! Akaryakıt alırken bunu yapamayacaksınız: Adım adım anlattı, Darphane'ye bildirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi mükelleflerine ait ticari araçlar için yürürlüğe girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’yle 8 milyon aracın 713 milyar liralık akaryakıt tüketiminin takip edileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, "Elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybı önlenecek" açıklamasını yaptı.

Taşıt tanıma sistemi entegrasyonu gerçekleştiren Turpak’ın Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, yapılan hazırlıklar konusunda bilgi verdi. Ayrıca Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hakkında merak edilen soruları yanıtlarken, yıl sonuna kadar montajın yapılması gerektiğini ve sürenin azaldığını belirtti.

AKARYAKIT ALIMLARINI GİDER GÖSTEREMEYECEKLER

Alper Önkol, UTTS, yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmenin amaçlandığını ifade etti. “UTTS, akaryakıt satış işlemlerinde, pompalarına bağlı pompa yazar kasa cihazlarına taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak aktaran bir sistem olarak öne çıkıyor” diyen Önkol, “5 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan UTTS tebliğine göre 31.12.2024 tarihine kadar ticari araç sahiplerinin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Aksi durumda bu tarihten itibaren akaryakıt alımlarını gider gösterebilmesi mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.

UTTS NASIL ÇALIŞACAK?

“Taşıtların yakıt depo girişlerine TTB takılır. Yakıt dolum işlemi sırasında, TTB’den plaka bilgisi diğer UTTS donanımları aracılığıyla otomatik olarak pompa ödeme kaydedici cihaza iletilir. TTS mükellefleri ve paydaşları, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne kaydolurlar” diyerek araç sahiplerinin yapması gereken adımları sıralayan Önkol, “Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, UTTS donanımlarına ilişkin montaj taleplerini UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirirler. Darphane tarafından yetkilendirilen Yetkili Montaj Firmaları, temin ettikleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına monte ederler” bilgisini paylaştı.

ÖDEME DARPHANE HESABINA YAPILACAK

Önkol açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Firmalar internet adresine, kullanıcı adı ve şifre ile girdikten sonra, başvuru işlemi başlatarak UTTS Ana Kullanıcı Hesabı açacaklar ve bütün süreç bu sistem üzerinden yürütülerek sonuçlandırılacaktır. Başvuru sahipleri TTB montajı yaptıracağı araca ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yükleyecekler ve gereken ödemeyi Darphane’nin hesabına yapacaklardır. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra yetkili TTB montaj firmasına TTB montajı için müracaat edecektir. Turpak’ın hali hazırda 300 montaj noktası bulunuyor. İşlem yaklaşık 15 dakika sürüyor. Araç sahipleri TTB montajları için Darphane’ye ödediklerinin dışında yetkili servislere herhangi bir bedel ödemeyecekler. TTB montajını yaptıran araç sahibi UTTS sistemine sahip olan istasyondaki pompalardan yakıt alabilecek ve yakıt aldıktan sonra da gider yazabileceği yakıt fişini alacaktır.”