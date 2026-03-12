FİNANS

8 milyon haneyi ilgilendiriyor: Sakarya Gaz Sahası’nda üretim artıyor! 2028’i işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Limanı'nda demirli Yıldırım Sondaj Gemisi'nde yaptığı açıklamada, Karadeniz'de bu ay ve Nisan ayı içerisinde iki yeni keşif sondajına başlanacağını duyurdu. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi bu yıl iki katına çıkararak 8 milyon haneye yerli doğalgaz ulaştıracaklarını belirtti.

Zonguldak programı kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde eksi 630 kotunda madencilerle iftar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ardından Filyos Limanı'na geçerek filonun 6. ve en yeni üyelerinden Yıldırım Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

NİSAN AYINDA KARADENİZ'DE MESAİ BAŞLIYOR

Gemideki hazırlıklar hakkında bilgi veren Bayraktar, Yıldırım Sondaj Gemisi'nin nisan ayı içerisinde Karadeniz'deki ilk görevine uğurlanacağını söyledi. Kanuni Gemisi'nin de son hazırlıklarını tamamladığını ve yeni görevine doğru yola çıkacağını aktaran Bayraktar, Ramazan Bayramı ile birlikte nisan ayında Karadeniz'de Fatih ve Abdülhamid Han gemileriyle yeni rezerv ve keşif amaçlı iki sondaja başlanacağını açıkladı.
Bayraktar, "Şu anda üzerinde bulunduğumuz Yıldırım Sondaj Gemimiz biliyorsunuz filomuzun 6. üyesi, en yeni üyelerinden bir tanesi. Bu geminin ikizini birkaç hafta önce Somali'ye uğurladık. Hatırlarsınız Taşucu'ndan. Şimdi Yıldırım Sondaj gemimizde sondaj hazırlıklarını yapıyor. İnşallah Nisan ayı içerisinde Karadeniz'deki ilk görevini onu uğurlayacağız. Kanuni Gemimiz son hazırlıklarını yaptı. O da yarın yeni görevine gidecek. Gerek bu ay içerisinde Ramazan Bayramı ile beraber ve önümüzdeki ay Nisan içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yani yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız. Fatih Gemimizde ve Abdülhamid Han Gemimizde. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
HEDEF 8 MİLYON HANEYE DOĞAL GAZ

Filyos'ta hazırlıkları süren Osmangazi Yüzer Üretim Platformu'na da değinen Bakan Bayraktar, bu yıl içerisinde Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi iki katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Bayraktar, bu sayede 8 milyon haneye doğalgaz verileceğini belirterek, ikinci fazın ardından üçüncü fazın da 2028 yılında devreye alınmasının planlandığını sözlerine ekledi. Bayraktar, "Yine arkamızda Osmangazi gemi yüzer üretim platformunun hazırlık çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde üretimimizi iki katına çıkarmış olacağız Sakarya Gaz Sahasında ve 8 milyon haneye doğalgazı inşallah buradan vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

"SAVAŞLAR DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRMENİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ"

Bölgede yaşanan savaş ve çatışmaların Türkiye'nin kendi enerjisini üretme ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikası vizyonuyla dışa bağımlılığı bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Gabar'da artan petrol üretimine ve yeni saha arayışlarına dikkat çeken Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın bu vizyondaki kritik önemine işaret etti. Bayraktar, şu cümleleri kurdu:
"Bölgemiz çok büyük bir, savaş içerisinde. Tabii ümit ediyoruz ve beklentimiz odur ki bu en kısa zamanda duracak çatışmalar ama bu bize şunu bir kere daha gösteriyor ki Türkiye'nin kendi enerjisini üretmeye ihtiyacı çok daha fazla var ve bütün aslında biz özellikle milli enerji ve maden politikamızla ortaya koyduğumuz vizyonda Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme hedefi var. Kendi petrolünü arayan işte Gabar'da üretimimiz artıyor. Yeni sahalara bakıyoruz. Kendi gazını arayan bulan bir Türkiye. Sakarya Gaz Sahası bizim için çok bu anlamda ehemmiyetli. Bir an önce devreye girmesi ve bu ikinci faz inşallah 3. fazı da 2028'de hedeflemiş durumdayız. Devreye almak suretiyle bu alandaki dışa bağımlığımızı bitirmemiz dediğim gibi böyle bir ortamda, böyle bir jeopolitik süreçte her zamankinden daha önemli"

SOMALİ VE PAKİSTAN'DA SİSMİK MESAİ

Yurt dışındaki arama faaliyetlerinin de sürdüğünü belirten Bayraktar, Yıldırım gemisinin ikizinin haftalar önce Taşucu'ndan Somali'ye uğurlandığını, Çağrıbey Gemisi'nin de şu an Somali yolunda olduğunu söyledi. Pakistan'da sismik çalışma yapmak üzere Oruç Reis gemisinin hazırlandığını ve güvenlik şartlarının elvermesi halinde nisan ayında bu bölgede de çalışmalara başlanmasının hedeflendiğini aktaran Bayraktar, binlerce çalışanın gayretiyle Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılmak için yola devam ettiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Yurt dışındaki aramalarımıza da yine devam ediyoruz. Somali'de Çağrıbey Gemimiz şu anda yolda. Oraya gidiyor. Pakistan'da tabii o bölge şu anda çok hassasiyet arz eden bir bölge ama Pakistan'da sismik çalışma için Oruç Reis gemimizi hazırlıyoruz. İnşallah herhangi bir güvenlikle alakalı bir sıkıntı olmaz. Onu da Nisan ayı içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Yani bütün bu çalışmalarla hedefimiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmayı sağlamak. Ümit ediyorum burada çalışan binlerce insan, binlerce çalışma arkadaşımla beraber ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda çalışmaya devam ediyoruz"
Bakan Bayraktar, açıklamalarının ardından Yıldırım Sondaj Gemisi personeli ile birlikte sahur programında bir araya geldi. Bayraktar'a AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve protokol üyeleri katıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

