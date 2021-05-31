8 sene erken emeklilik formülü ile sigorta başlangıcınızı öne çekebilirsiniz! Daha erken emekli olmak için...

Sosyal Güvenlik Kurum (SGK) kapsamında sigortalı olarak çalışıyorsanız siz de bir gün emeklilik haklarından yararlanabilirsiniz. Ancak bu haktan yararlanmak için belirli kriterleri karşılamanız gerekir. Cinsiyete, çeşitli iş kollarına ve zaman zaman kişilerin özel durumlarına -hastalık, malullük, engellilik vb.- göre bu kriterler değişkenlik gösterebilir. Ancak herkes için temel şart, belirlenen yaşı, çalışma yılını ve prim gününü tamamlamaktır. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma payı gibi gerekçelerle erkene çekilen emeklilik tarihi, bazı durumlarda da 8 yıl öne çekilebiliyor. İşte 8 yıl erken emekli olmakla ilgili detaylar...

NASIL 8 YIL ERKEN EMEKLİ OLUNUR?

Sigortalı olarak ticaret hayatına başlayan BAĞ-KUR'lu vatandaşlar, ticaret hayatına 4 Ekim 2000'den önce başladıysa bu haktan yararlanabilir. Yapılan düzenlemelere göre, 4 Ekim 2000'den önce BAĞ-KUR tesciliniz varsa, tescilinizi 20 Nisan 1982'ye kadar geri götürebilirsiniz. Buradaki temel şart, sigorta tescilinizin aktif hale geldiği tarihten sonraki dönemlere ait vergi kaydınızın ve şirket ortaklığınızın olmasıdır. Bunların yerine oda kaydınız varsa, sigorta tescil tarihinizi ancak 22 Mart 1985'e kadar geriye çekebilirsiniz. Sigorta tescil tarihiniz 4 Ekim 2000 sonrasına denk geliyorsa bu haktan hiçbir şekilde yararlanamazsınız.