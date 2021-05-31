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8 sene erken emeklilik formülü ile sigorta başlangıcınızı öne çekebilirsiniz! Daha erken emekli olmak için...

31.05.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak çalışan vatandaşların emekli olabilmek için bazı kriterleri karşılamaları gerekir. Belirlenen yaş, çalışma yılı ve prim gününü tamamlayanlar emekli olmaya hak kazanır. Ancak bazı yöntemlerle emeklilik tarihini erkene çekmek mümkündür. İşte detaylar...

8 sene erken emeklilik formülü ile sigorta başlangıcınızı öne çekebilirsiniz! Daha erken emekli olmak için...

Sosyal Güvenlik Kurum (SGK) kapsamında sigortalı olarak çalışıyorsanız siz de bir gün emeklilik haklarından yararlanabilirsiniz. Ancak bu haktan yararlanmak için belirli kriterleri karşılamanız gerekir. Cinsiyete, çeşitli iş kollarına ve zaman zaman kişilerin özel durumlarına -hastalık, malullük, engellilik vb.- göre bu kriterler değişkenlik gösterebilir. Ancak herkes için temel şart, belirlenen yaşı, çalışma yılını ve prim gününü tamamlamaktır. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma payı gibi gerekçelerle erkene çekilen emeklilik tarihi, bazı durumlarda da 8 yıl öne çekilebiliyor. İşte 8 yıl erken emekli olmakla ilgili detaylar...

NASIL 8 YIL ERKEN EMEKLİ OLUNUR?

Sigortalı olarak ticaret hayatına başlayan BAĞ-KUR'lu vatandaşlar, ticaret hayatına 4 Ekim 2000'den önce başladıysa bu haktan yararlanabilir. Yapılan düzenlemelere göre, 4 Ekim 2000'den önce BAĞ-KUR tesciliniz varsa, tescilinizi 20 Nisan 1982'ye kadar geri götürebilirsiniz. Buradaki temel şart, sigorta tescilinizin aktif hale geldiği tarihten sonraki dönemlere ait vergi kaydınızın ve şirket ortaklığınızın olmasıdır. Bunların yerine oda kaydınız varsa, sigorta tescil tarihinizi ancak 22 Mart 1985'e kadar geriye çekebilirsiniz. Sigorta tescil tarihiniz 4 Ekim 2000 sonrasına denk geliyorsa bu haktan hiçbir şekilde yararlanamazsınız.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NEDİR?

Emeklilik hakkınız değerlendirilirken mensup olduğunuz bütün sigortalılık kolları incelenir. Bunu yapabilmek için "hizmet birleştirmesi" yapılması gerekir. Böylece, birden çok kurumda ve değişik sigortalılık statüsünde çalışan yurttaşların emeklilik zamanı öne çekilebilir. Hatta emeklilik maaşında da yükselme görülmesi mümkündür. Emekliliği erkene çekmek için yapılan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler de bu hesaplamaya dahil edilir. Bu hakkın mutlaka emeklilik zamanından önce resmi ve yazılı bir başvuruyla değerlendirilmesi gerekir.

Eğer sigorta başlangıcınız 1 Ekim 2008'den önceyse, son 7 yılda aktif olan 1261 prim günü ödemeniz değerlendirilir. Dolayısıyla, son 7 yıldaki 1261 prim günü hangi kurum üzerinden yapıldıysa, hizmet birleştirmesinin ardından o kurum üzerinden emeklilik hakkı elde edebilirsiniz. Eğer iki kurumdaki hizmet süreniz eşitse, en son çalıştığınız kuruma göre emeklilik hakkınız belirlenir. Eğer sigorta başlangıcınız 1 Ekim 2008'den sonraysa, en çok prim ödenen kurum üzerinden emekli aylığı alırsınız.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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