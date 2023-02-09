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81 İLDE OKULLAR TATİL Mİ, tatil uzatıldı mı? Okullar hangi illerde 20 Şubat’a kadar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir…

09.02.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zamana kadar tatil, hangi illerde tatil olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkileyen depremin ardından okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Peki, 81 İLDE OKULLAR TATİL Mİ, tatil uzatıldı mı? Okullar hangi illerde 20 Şubat’a kadar tatil?

81 İLDE OKULLAR TATİL Mİ, tatil uzatıldı mı? Okullar hangi illerde 20 Şubat’a kadar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir…

Hangi illerde okulların tatil olduğu araştırılıyor. Okullarda yarıyıl tatili deprem sonrası uzatılmıştı. Vatandaşlar Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaralarını sarmaya çalışırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda tatilin uzatıldığını duyurdu. 15 tatil tüm Türkiye'de belirtilen tarihe kadar uzadı.

OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" açıklamasında bulundu.

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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

NTV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulunmuştu. 10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." demişti.

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