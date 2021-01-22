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81 ile deve sucuğu gönderiyor, talebe yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2021 09:15 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve sucuğu üreterek, 81 ile gönderen Musa Budak (20) kış aylarında talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

81 ile deve sucuğu gönderiyor, talebe yetişemiyor

Babası Uğur Budak'ın yanında çocuk yaşlarda kasaplığı öğrenen Musa Budak, genç yaşta işin başına geçerek, deve sucuğu üretimini ön plana çıkardı. Deve güreşlerinde güreşemeyecek duruma gelen ve yaşı geçen develer, sucuk yapımı için kesiliyor. Kesilen develerin etinden yapılan sucuklar, kilogramı 100 liradan Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor. Her ay talebe göre 1 ya da 2 deve kesen Budak, hiçbir katkı maddesi olmadan yaptığı sucukların normal sucuklardan çok farklı olduğunu söyledi. Musa Budak, "Deve sucuğu yapımını babamdan öğrendim. Ayda, talebe göre bir veya iki deve kesiyoruz. Özellikle kış sezonlarında daha çok talep oluyor. Üretimini yaptığımız deve sucuklarını, internet üzerinden satıp, kargoyla yolluyoruz. Zaman zaman talebi karşılayamaz duruma geliyoruz. Dana sucuğu ile deve sucuğu arasında tat farkı var" diye konuştu.

Yüzde 100 deve etinden yapılan sucuğun tadına doyum olmadığını söyleyen Budak, "Birçok yerde kıvam artırıcı, renklendirici, yağ tutucu, Çin tuzu, sakatat, soya ve benzeri kimyasallar sucukların içine konuluyor. Ancak biz bunların hiçbirini koymuyoruz. Bu saydıklarımdan birini, ürettiğimiz deve sucuğunun içinde gram dahi bulana 250 bin lira ödemeyi ve mesleği bırakmayı taahhüt ediyoruz. Deve sucuğunu, 100 yıl önce nasıl yapılıyorsa, aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Her sattığımız paket içine de bu taahhüt yazısını koyarak müşteriye yolluyoruz" dedi.

(DHA)

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