810 milyon TL'lik hareket tespit edildi! Dev vurguna 'Son istasyon' operasyonu

Sahte internet sitesi açıp 'araç muayene randevusu' adı altında işlem yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 14 ilde yapılan 'Son istasyon operasyonu' kapsamında 26 şüpheliden 25'i tutuklandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti veren firmayı taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünü takibe aldı.

810 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları borç ödeme vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır merkezli İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana olmak üzere toplam 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

