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82 bin kişiye işsizlik maaşı bağlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2020 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafında yayımlanan İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, nisan ayında yaklaşık 2,6 milyon çalışan için toplam 4,1 milyar TL kısa çalışma ödemesi yapıldı. Mart ayında 77 bin 979 kişiye işsizlik maaşı bağlanırken bu sayı nisan ayında 82 bin 490 kişiye ulaştı.

82 bin kişiye işsizlik maaşı bağlandı

İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, Nisan 2020 sonu itibariyle fonun toplam varlığı 133 milyar 223 milyon TL oldu. Nisanda 2 milyon 590 bin 589 kişi, toplamda 4 milyar 95 milyon TL kısa çalışma ödemesi almaya hak kazandı. Mart ayında ise 96 bin 636 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştı.

ÖDENEĞE BAŞVURAN İŞYERLERİNİN YÜZDE 40'I İMALAT SEKTÖRÜNDEN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kısa çalışma ödeneğine en çok başvuru yapan sektör yüzde 40 ile imalat sektörü. Ödeneğe en fazla başvuru yapan diğer sektörlerin oranı; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret sektörü, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim sektörü olarak belirtildi.

BAŞVURU YAPAN FİRMALARIN YÜZDE 90'INDA 50'DEN AZ ÇALIŞAN VAR

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan KOBİ’lerle ilgili IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Koronavirüs salgınıyla birlikte yüz binlerce işletme kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Bu işletmelerin yüzde 51’inin işyerlerinde 1 ila 3 kişi istihdam ediliyor. 4 ila 9 çalışanı olan işletmelerin oranı ise yüzde 28. Çalışan sayısı 50'den az olan işletmeler, toplam başvuru yapan işletmelerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Bu zorlu süreçte KOBİ’lerin ayakta kalmasına katkıda bulunacak teşvik ve ödeneklerin yakın takipçisi olmayı sürdürerek desteklerden en doğru şekilde faydalanmaları için yanlarında olacağız.” bilgisini verdi.

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