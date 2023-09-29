9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ 2023: Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışının ne zaman başlayacağı ile şartları merak konusu oldu. "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5.500 TL'ye kadar teknoloji desteği vereceğiz" ifadesi ile son Kabine Toplantısı'nda müjdeyi verdi. Öğrencilere vergisiz cep telefonu uygulamasına ilişkin detaylara haberimizden ulaşlabilirsiniz. İşte, öğrencilere vergisiz telefon şartları ile 9.500 TL 'nin altı kalan marke ve modeller...
REALME
SAMSUNG
GENERAL MOBİLE
CASPER
HONOR
XİAOMİ
VİVO
HUAWEİ
POCO
Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar satışına ilişkin şartlar belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.
"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:
"Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. "
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.