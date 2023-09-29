9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ 2023: Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışının ne zaman başlayacağı ile şartları merak konusu oldu. "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9.500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5.500 TL'ye kadar teknoloji desteği vereceğiz" ifadesi ile son Kabine Toplantısı'nda müjdeyi verdi. Öğrencilere vergisiz cep telefonu uygulamasına ilişkin detaylara haberimizden ulaşlabilirsiniz. İşte, öğrencilere vergisiz telefon şartları ile 9.500 TL 'nin altı kalan marke ve modeller...

9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ

REALME

Realme 10 128 GB: 9.499 TL

Realme 6 Pro: 8.999 TL

Realme XT 128 GB: 8.999 TL

Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

Realme C55 128 GB: 7.999 TL

SAMSUNG

Galaxy A30: 7.900 TL

Galaxy A31: 9.499 TL

Galaxy A32: 9.399 TL

Galaxy M33 5G: 9.000 TL

Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

Galaxy M22: 8.684 TL

Galaxy A21s: 8.499 TL

Galaxy A22: 8.588 TL

Galaxy M14 5G: 8.526 TL

Galaxy A24: 8.299 TL

Galaxy A12: 7.719 TL

Galaxy M23 5G: 7.719 TL

GENERAL MOBİLE

Gm 24 Pro: 9.459 TL

Gm 23: 5.540 TL

Gm 21 Pro: 9.000 TL

Gm 22 Pro: 7.899 TL

CASPER

Via X30 Plus: 9.399 TL

Via X30

HONOR

X9a 5G: 9.199 TL,

XİAOMİ

Redmi Note 12S: 9.452 TL

Redmi Note 12: 8.587 TL

Redmi Note 11S: 8.999 TL

Redmi Note 11: 8.390 TL

Redmi Note 10S: 8.499 TL

Redmi Note 10 5G: 7.999 TL

Redmi 10 2022: 5.999 TL

Redmi Note 10S: 8.499 TL

Redmi 9C: 4.799 TL

VİVO

Vivo Y36: 9.049 TL

Vivo Y35: 9.248 TL

Vivo Y22: 7.260 TL

Vivo Y16: 4.899 TL

HUAWEİ

Nova 9 SE: 9.399 TL

Huawei P40 Lite: 7.899 TL

Huawei P40 Lite: 7.899 TL Nova Y90: 9.150 TL

Nova 8i 128 GB: 8.700 TL

P30 Lite 64 GB: 7.999 TL

POCO

M3 Pro 5G: 8.999 TL

M3 128 GB: 8.455 TL

VERGİSİZ CEP TELEFONU ALMA ŞARTLARI NELER?

Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar satışına ilişkin şartlar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. "

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

