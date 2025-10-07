FİNANS

9 ayda 1,2 milyar dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracat

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 144 ülke ve serbest bölgeye 1 milyar 222 milyon 630 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, yılın 9 ayında 144 ülke ve serbest bölgeye 243 bin 544 ton kuru meyve ve mamulleri satarak 1 milyar 222 milyon 630 bin dolar gelir elde etti.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 243 milyon 975 bin dolar olan kuru meyve ve mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,7 azaldı.

KURU ÜZÜM ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

En çok gelir 365 milyon 928 bin dolarla kuru üzümden elde edilirken, bunu sırasıyla 217 milyon 55 bin dolarla kuru kayısı ve 203 milyon 17 bin dolarla kuru incir takip etti.

Türkiye'den en çok kuru meyve alan ülke grubu yüzde 42,5'lik pazar payı ve 540 milyon 142 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Ülke bazında ise en çok dış satım 159 milyon 88 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 150 milyon 340 bin dolarla İngiltere ve 141 milyon 222 bin dolarla ABD izledi.

YIL SONU HEDEF 1,9 MİLYAR DOLAR

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, kuraklık ve zirai don nedeniyle bazı ürünlerin üretiminde azalma olsa da geçen yılki seviyeye göre büyük düşüş yaşamadıklarını söyledi.

Çıkmaz, "Kuru incir, Antep fıstığı ve kuru üzüm geçen yılki seviyelerini korudu ve bir miktar üstüne çıktı. Kalitemizden ödün vermediğimiz için bizim ürünlerimize her zaman talep oluyor. Biz farklı pazar arayışları ve tanıtım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah rakamlarımızı daha da yukarı çıkaracağız. Yıl sonu hedefimiz 1,9 milyar dolar seviyelerine gelmek." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

