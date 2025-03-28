9 günlük bayram tatili için plan yapan elini çabuk tutsun! 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor, 9-10 milyar TL konuşuluyor: Otobüs, uçak, otel bileti bulmak zorlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklamıştı. Bununla birlikte seyahat ve turizm sektörlerinde büyük hareketlilik yaşanmaya başladı.

30 MART'A DEK SÜRECEK

Erdoğan geçtiğimiz günlerde tatilin 9 güne çıktığını "Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık" sözleriyle açıklamıştı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; bunun ardından otellerde rezervasyonlar arttı, otobüs ve uçak biletleri kısa sürede tükendi. Ek sefer koyan şirketlerin trafiğinin 30 Mart'a kadar yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

20 MİLYON KİŞİ YOLLARA DÜŞECEK

Bayram döneminde sadece 10 milyon kişinin otobüsle, 5-6 milyon kişinin iç hatlarda uçakla seyahat edeceği tahmin edilirken, ek seferlerin devreye alındığı trenlerle de 3 milyon kişi yolculuk yapacak. Ara tatille birleşen ve 9 güne çıkan bayram haftasında toplamda 20 milyon kişi yollara düşecek.

10 MİLYON KİŞİ OTOBÜSLE SEYAHAT EDECEK

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, bayram hareketliliğinin 25 Mart'ta başladığını söyledi. Çaktır, "26 Mart'ta sadece İstanbul'dan 900, dün 1.500 otobüs yola çıktı. Bugün 2.000, arife günü ise 2.200 otobüs yola çıkacak" dedi.

BİLET SATIŞLARI PATLADI

Tatilin 9 güne uzatıldığının açıklanmasıyla birlikte bilet satışlarının bir anda hızlandığını belirten Çaktır, "Firmalarımız tüm otobüslerinde biletleri satışa çıkardı, ayrıca ek seferler de devreye alındı. 9 günlük bayram döneminde 10 milyon kişi otobüslerle seyahat edecek. Bu da sektöre 9-10 milyar TL katkı sağlayacak" diye konuştu.

HAVAYOLUNA DA TALEP ARTTI

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından hava ulaşımına da talep arttı. Şirketler oluşan talebi karşılamak için önlemler alarak bayram tatilinin uzaması nedeniyle ek seferler planladı. Seferler daha çok talebin yoğunlaştığı Antalya ve KKTC hatlarına konuldu.

BAZI OTELLERDE YER KALMADI

Turizmciler de son dakika rezervasyonlarının hareketlendiğini belirtirken, yüzde 90'larda kalan bazı bölgelerin de yüzde 100 doluluğa ulaşacağını vurguluyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Ramazan Bayramı tatilinin devamındaki 3 günde kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararının ardından konaklama tesislerindeki rezervasyonlarda artış yaşandığını söyledi. İşler, "Bayram tatilinin uzamasıyla rezervasyonda artış oldu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85 oranında. Dünden bugüne rezervasyonlarda yüzde 10 bir artış var ve şu anda rezervasyonlar hızlandı. Aileler 9 gün boyunca seyahate çıkacak. Bu dönem sezonun da erken açılmasına vesile oldu" dedi.