9 günlük tatil başlıyor! Fiyatlar ise el yakıyor: 89 bin yerine 12 bin ödemek isteyenlerin tercihi o il oluyor

Kurban bayramı tatili bugün mesai bitimiyle başlayacak. 9 günlük tatili olanlar ise nefes almak için başka bir şehre gitmek isterse bütçesini ona göre ayarlamak zorunda. Gözde tatil beldelerinde rezervasyonlar yüzde yüzü bulmasa da yeni fiyatlar bazı vatandaşları başka alternatiflere yönlendirecek.

100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tatil deyince Türkiye'de ilk akla gelen yerler Antalya ve Muğla oluyor. Show Haber'de yer alan haberde turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği yerlerde 3 günlük konaklama 100 bin liralara çıkabiliyor.

FİYATLAR UÇTU

Bodrum'da 3 gece konaklama 89 bin lira olurken, Çeşme'de 32 bini Antalya'da ise 55 bin lirayı buldu.

12 BİN LİRAYA ALTERNATİF

Kuzey Ege ise düşük bütçeli tatil için değerlendirilen bölgelerin başında geliyor. Alternatif için ise ilk akla gelen yer Balıkesir oluyor. Kum Plajı ve Kapıdağ Yarımadası manzaralı 3 gece konaklama 12 bin lira. Denizi, kumsalıyla beraber tatilciler için güzel bir imkan sunan Ayvalık'ta ise 3 gün konaklama 16 bin lira. Altınoluk ve Akçay'da ise ortalama fiyatlar yine 12 bin lira civarında. Gökçeada ve Kazdağları'nda ise fiyatlar yine bu seyirde devam ediyor.

GÜNEYİN ALTERNATİFİ MERSİN

Kuzey Ege istemeyip tatilini güneyde yapmak isteyenler için ise en uygun fiyatlı yerlerin başında Mersin geliyor. Aydıncık, Silifke, Taşucu ise ilk önerilen yerlerin başında yer alıyor.





