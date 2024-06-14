FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 9 günlük tatil başlıyor! Fiyatlar ise el yakıyor: 89 bin yerine 12 bin ödemek isteyenlerin tercihi o il oluyor

9 günlük tatil başlıyor! Fiyatlar ise el yakıyor: 89 bin yerine 12 bin ödemek isteyenlerin tercihi o il oluyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.06.2024 07:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem okulların sona ermesi hem de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatil yapmak isteyenler gözünü sıcak memleketlere çevirdi. Ancak fiyatlar herkese göre yüksek. Daha düşük maliyetle tatil yapmak isteyenler için de alternatifler bulunuyor. Gözde şehirlerde 3 gün konaklama 89 bin lirayken bazı tatil beldelerinde fiyatlar 12 bin liraya kadar düşüyor.

9 günlük tatil başlıyor! Fiyatlar ise el yakıyor: 89 bin yerine 12 bin ödemek isteyenlerin tercihi o il oluyor

Kurban bayramı tatili bugün mesai bitimiyle başlayacak. 9 günlük tatili olanlar ise nefes almak için başka bir şehre gitmek isterse bütçesini ona göre ayarlamak zorunda. Gözde tatil beldelerinde rezervasyonlar yüzde yüzü bulmasa da yeni fiyatlar bazı vatandaşları başka alternatiflere yönlendirecek.

iç89

100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tatil deyince Türkiye'de ilk akla gelen yerler Antalya ve Muğla oluyor. Show Haber'de yer alan haberde turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği yerlerde 3 günlük konaklama 100 bin liralara çıkabiliyor.

12

FİYATLAR UÇTU

Bodrum'da 3 gece konaklama 89 bin lira olurken, Çeşme'de 32 bini Antalya'da ise 55 bin lirayı buldu.

gfg

12 BİN LİRAYA ALTERNATİF

Kuzey Ege ise düşük bütçeli tatil için değerlendirilen bölgelerin başında geliyor. Alternatif için ise ilk akla gelen yer Balıkesir oluyor. Kum Plajı ve Kapıdağ Yarımadası manzaralı 3 gece konaklama 12 bin lira. Denizi, kumsalıyla beraber tatilciler için güzel bir imkan sunan Ayvalık'ta ise 3 gün konaklama 16 bin lira. Altınoluk ve Akçay'da ise ortalama fiyatlar yine 12 bin lira civarında. Gökçeada ve Kazdağları'nda ise fiyatlar yine bu seyirde devam ediyor.

iç1

GÜNEYİN ALTERNATİFİ MERSİN

Kuzey Ege istemeyip tatilini güneyde yapmak isteyenler için ise en uygun fiyatlı yerlerin başında Mersin geliyor. Aydıncık, Silifke, Taşucu ise ilk önerilen yerlerin başında yer alıyor.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatı tahminleri ters köşe yaptırdıAltın fiyatı tahminleri ters köşe yaptırdı
Bakan Şimşek açıkladı: 'Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz'Bakan Şimşek açıkladı: 'Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz'
Boyner hedef yükseltti: '2024’te ciroyu ikiye katlayacağız'Boyner hedef yükseltti: '2024’te ciroyu ikiye katlayacağız'
Anahtar Kelimeler:
Bodrum tatil fiyat
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu! Kurmaylardan açıklama geldi: Erdoğan 'aman ha' diye uyardı

Bahçeli'nin sözleri AK Parti'de gündem oldu! Kurmaylardan açıklama geldi: Erdoğan 'aman ha' diye uyardı

9 günlük tatil başlıyor! Fiyatlar ise el yakıyor: 89 bin yerine 12 bin ödemek isteyenlerin tercihi o il oluyor

9 günlük tatil başlıyor! Fiyatlar ise el yakıyor: 89 bin yerine 12 bin ödemek isteyenlerin tercihi o il oluyor

Bakan Şimşek açıkladı: 'Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz'

Bakan Şimşek açıkladı: 'Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz'

SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor!

SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor!

Buğday alım fiyatında yükselme beklentisi vardı: TMO'dan açıklama geldi

Buğday alım fiyatında yükselme beklentisi vardı: TMO'dan açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.