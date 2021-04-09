9 Nisan altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gram altın 8 Nisan günü 459 seviyelerinde günü kapatırken, çeyrek altın günü 751 seviyesinde kapattı. Yarım altın ise 1,504 seviyesi ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapanışta ise yarım altın 1,502 seviyesindeydi. 9 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?