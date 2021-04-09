9 Nisan altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Gram altın 8 Nisan günü 459 seviyelerinde günü kapatırken, çeyrek altın günü 751 seviyesinde kapattı. Yarım altın ise 1,504 seviyesi ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapanışta ise yarım altın 1,502 seviyesindeydi. 9 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 454,72 TL // SATIŞ: 458,50 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 736,85 TL // SATIŞ: 752,78 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.474 TL // SATIŞ: 1.504 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.946 TL // SATIŞ: 2.976 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.996 TL // SATIŞ 2.996 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.029 TL // SATIŞ: 3.060 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.027 TL // SATIŞ: 3.060 TL
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