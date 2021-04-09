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9 Nisan altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 07:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları, bir süredir durgun bir şekilde ilerliyor. Haftanın son gününde ise yatırımcılar ve altın alacaklar altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Pandemi sürecinde birçok yatırımcının tercih ettiği altın, son günlerde seviyesini koruyor. Peki gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Gram altın 8 Nisan günü 459 seviyelerinde günü kapatırken, çeyrek altın günü 751 seviyesinde kapattı. Yarım altın ise 1,504 seviyesi ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapanışta ise yarım altın 1,502 seviyesindeydi. 9 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 454,72 TL // SATIŞ: 458,50 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 736,85 TL // SATIŞ: 752,78 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.474 TL // SATIŞ: 1.504 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.946 TL // SATIŞ: 2.976 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.996 TL // SATIŞ 2.996 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.029 TL // SATIŞ: 3.060 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.027 TL // SATIŞ: 3.060 TL
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