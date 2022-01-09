9 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Ocak Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri yıl biterken 31 Aralık haftasında 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolara yükselmişti. Haftanın son gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 9 Ocak'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 9 Ocak tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

9 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 9 Ocak Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,8064 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,8056 liradan, satış fiyatı ise 13,8073 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,86'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,7253 TL'den yapan euro şu anda 15,6721 TL alış ve 15,7787 TL satış fiyatına sahip.