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Taşeron son dakika haberleri.... Bakan Bilgin tarih verdi! 90 bin taşerona kadro müjdesi

06.10.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerona kadro verilmesi konusu gündemde yer almaya devam ediyor. 90 bin taşeron işçisi heyecanla kadro açıklamalarını takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayın programında merak edilen soruları yanıtladı ve taşeron konusu hakkında da bilgi verdi. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?

Taşeron son dakika haberleri.... Bakan Bilgin tarih verdi! 90 bin taşerona kadro müjdesi

Taşeron işçilere ne zaman kadro verileceği konusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merak edilen konu hakkında bilgi verdi. Bakan Bilgin, taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükûmetin önemli reforma imza attığını ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildiğini anımsattı ve yeni kadro tarihi için kasım ayına işaret etti.

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Kamudaki taşeron işçilere ilişkin soru üzerine Bilgin, taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükûmetin önemli reforma imza attığını ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildiğini anımsattı.
O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." dedi.
Bilgin, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin soruya, "Kamunun bütün bu bahsettiğim kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda veya kasımda o işi tamamlarız." yanıtını verdi

taşeron

Mevsimlik işçiler meselesine ilişkin Bilgin, bu işçilerin dönemsel olarak çalıştıklarını belirterek, "İhtiyaç varsa onların çalışma sürelerinin uzatılması konusunda bir imkan sağlayacağız. Başka bir yerden kurum işçi almasın veya yeni birisine, yeni bir taşerona vermesin işi. Daha önce çalıştığı, bir bağlantısı olan, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılmasını da kapsayan bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.
Geçici işçilerin ise 10 ay 29 gün çalıştıkları bilgisini veren Bilgin, "Onu biz 12 aya, 1 yıl çalışmaya çıkaracağız ve 1 yıl çalışacak şekilde kurumlarında çalışma imkanı sağlayacağız." dedi.
Bilgin, geçici işçilerin hukukunu koruyacak bir düzenleme yaptıklarını ve onların statülerini bütünüyle değiştireceklerini söyledi.
Kamuda sözleşmeli çalışanların durumuna da değinen Bilgin, kamuda 657 sayılı kanun kapsamındaki memurlar dışında farklı çalışma biçimlerine dayalı istihdam edilenler de olduğunu ifade etti.

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