90 bin TL 183 bin TL olmuştu! Yeni adım atıldı, zam netleşti... Tüm rakamlar yayınlanacak

Enflasyon verileri ile birlikte özel okul fiyatları da netleşti. Kurumlar talep ettikleri ücrete en fazla yüzde 54 zam yapabilecek. Bazı özel okullar kitap, etüt, kıyafet gibi kalemleri dayatarak fahiş rakamlarla verileri çıkmaza sokuyordu. Yeni düzenlemede bu da yer aldı. İşte özel okul fiyatlarına zam ile ilgili detaylar...

ATV Haber'de yer alan habere göre; bir vatandaş "Yüzde 90'a yakın bir artış var" derken bir başkası da "140 bin liraydı, ikinci sınıf için seneye 275 bin lira istediler" dedi.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Özel okullar hem eğitim hem de ek hizmetler ücretine fahiş zam yapmış, zam oranı velileri isyan noktasına getirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı o özel okullara dur dedi ve eğitim ücreti dışında diğer hizmetlere de zam sınırı getirdi. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için çok önemli bir adım atıldı ve artık kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde yüksek oranda artış yapılamayacak.

Özel okul ücretlerine yapılabilecek en yüksek zam oranı 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirleniyor. Ancak bu formül yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri kapsıyor. Peki, gelecek eğitim öğretim yılında özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilecek?

ÖZEL OKUL FİYATLARI ZAM ORANI

Yıllık tüfe oranı yüzde 58.51 çıkmıştı, yıllık üfe oranı ise 41.10 olarak açıklanmıştı. Bu ikisi toplandığında 99.60 çıkıyor. 2'ye bölündüğünde de sonuç 49.80 + 5 puan eklendiğinde de 54.80 olarak çıkıyor. Yani özel okullar bu yıl eğitim ücretine en fazla yüzde 54.80 oranında zam yapabilecekler.

Ama bu zam oranlarına uymayan özel okullar var. Hatta bir özel okul 90 bin lira olan eğitim ücretine yüzde 104 zam yaparak velilerden 183 bin lira eğitim ücreti istedi.

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok. Ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı. Pansiyon, kıyafet, etüt gibi hizmetlere de zam sınırı geldi. Artık o hizmetlere de 12 aylık üfe ve tüfenin yarısı kadar zam yapılabilecek. Yıllık tüfe oranı yüzde 58.51, üfe oranı ise yüzde 41.10 olarak açıklanmıştı. Bu toplandığında yüzde 99.61 sonucu çıkıyor ve 2'ye bölündüğünde de yüzde 49.80. Yani özel okullar belirlenen ek hizmetlere en fazla bu yıl yüzde 49.80 oranında zam yapabilecekler.

TÜM RAKAMLAR İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAK

Ders kitabı adı altında ücret talebi de yasaklandı. Ayrıca tüm rakamların internet sitesinde yayınlanması ve kıyafet konusunda velilere zorlama yapılmaması da yeni yönetmelikte yer aldı. Yani özel gün hafta ve kutlamalarda veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

"10 YIL BOYUNCA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURARAK GERİ ALMAYA HAK KAZANABİLİRLER"

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu "Buna uymayan okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edebilecekleri gibi veliler haksız yere alınan bu bedeli 10 yıl boyunca tüketici hakem heyetlerine başvurarak geri almaya hak kazanabilirler" dedi.