FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 90 bin TL 183 bin TL olmuştu! Yeni adım atıldı, zam netleşti... Tüm rakamlar yayınlanacak

90 bin TL 183 bin TL olmuştu! Yeni adım atıldı, zam netleşti... Tüm rakamlar yayınlanacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.01.2025 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel okul fiyatları ne kadar zamlanacak. Özel okullarla ilgili yeni yönetmelik geldi ve önemli bir adım atıldı. Kimi özel okullar 90 bin TL olan ücretleri için yeni dönemde velilerden 183 bin TL isterken yeni yönetmelikle beraber zam sınırları belli oldu. Yeni yönetmelikte tüm rakamların internet sitesinde yayınlanması ve kıyafet konusunda velilere zorlama yapılmaması da yer aldı. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu da velilerin şikayet hakkıyla ilgili açıklama yaptı.

90 bin TL 183 bin TL olmuştu! Yeni adım atıldı, zam netleşti... Tüm rakamlar yayınlanacak

Enflasyon verileri ile birlikte özel okul fiyatları da netleşti. Kurumlar talep ettikleri ücrete en fazla yüzde 54 zam yapabilecek. Bazı özel okullar kitap, etüt, kıyafet gibi kalemleri dayatarak fahiş rakamlarla verileri çıkmaza sokuyordu. Yeni düzenlemede bu da yer aldı. İşte özel okul fiyatlarına zam ile ilgili detaylar...

thumbs_b_c_74ab2a419c9889f473bf93302ea3d565

ATV Haber'de yer alan habere göre; bir vatandaş "Yüzde 90'a yakın bir artış var" derken bir başkası da "140 bin liraydı, ikinci sınıf için seneye 275 bin lira istediler" dedi.

thumbs_b_c_84e4a5bc64e719947f6de133cd13d926

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Özel okullar hem eğitim hem de ek hizmetler ücretine fahiş zam yapmış, zam oranı velileri isyan noktasına getirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı o özel okullara dur dedi ve eğitim ücreti dışında diğer hizmetlere de zam sınırı getirdi. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için çok önemli bir adım atıldı ve artık kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde yüksek oranda artış yapılamayacak.

thumbs_b_c_415c80281265e03366b07d89ebeb6d7f

Özel okul ücretlerine yapılabilecek en yüksek zam oranı 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirleniyor. Ancak bu formül yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri kapsıyor. Peki, gelecek eğitim öğretim yılında özel okullar en fazla ne kadar zam yapabilecek?

thumbs_b_c_449d47d3aa9097a84f8494b203c66aef

ÖZEL OKUL FİYATLARI ZAM ORANI

Yıllık tüfe oranı yüzde 58.51 çıkmıştı, yıllık üfe oranı ise 41.10 olarak açıklanmıştı. Bu ikisi toplandığında 99.60 çıkıyor. 2'ye bölündüğünde de sonuç 49.80 + 5 puan eklendiğinde de 54.80 olarak çıkıyor. Yani özel okullar bu yıl eğitim ücretine en fazla yüzde 54.80 oranında zam yapabilecekler.

iStock-1960615403 (3)

Ama bu zam oranlarına uymayan özel okullar var. Hatta bir özel okul 90 bin lira olan eğitim ücretine yüzde 104 zam yaparak velilerden 183 bin lira eğitim ücreti istedi.

thumbs_b_c_de3116c42473bd2d482ebfb28cecc97b

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok. Ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı. Pansiyon, kıyafet, etüt gibi hizmetlere de zam sınırı geldi. Artık o hizmetlere de 12 aylık üfe ve tüfenin yarısı kadar zam yapılabilecek. Yıllık tüfe oranı yüzde 58.51, üfe oranı ise yüzde 41.10 olarak açıklanmıştı. Bu toplandığında yüzde 99.61 sonucu çıkıyor ve 2'ye bölündüğünde de yüzde 49.80. Yani özel okullar belirlenen ek hizmetlere en fazla bu yıl yüzde 49.80 oranında zam yapabilecekler.

iStock-1681978658 (2)

TÜM RAKAMLAR İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAK

Ders kitabı adı altında ücret talebi de yasaklandı. Ayrıca tüm rakamların internet sitesinde yayınlanması ve kıyafet konusunda velilere zorlama yapılmaması da yeni yönetmelikte yer aldı. Yani özel gün hafta ve kutlamalarda veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

thumbs_b_c_f7ecc607e8e6468cc6fba08bf9982f93

"10 YIL BOYUNCA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURARAK GERİ ALMAYA HAK KAZANABİLİRLER"

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu "Buna uymayan okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edebilecekleri gibi veliler haksız yere alınan bu bedeli 10 yıl boyunca tüketici hakem heyetlerine başvurarak geri almaya hak kazanabilirler" dedi.

tttt

Anahtar Kelimeler:
özel okul Zam özel okul fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! ETIAS sistemi geliyor

Gri ve yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! ETIAS sistemi geliyor

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

Gram altında rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip...

Gram altında rotayı çizdi 'Altının değerleneceği dönem' deyip...

Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar

ATM'lerde para krizi! Artık bu paraları çekemeyecek ve yatıramayacaksınız

ATM'lerde para krizi! Artık bu paraları çekemeyecek ve yatıramayacaksınız

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.