90 gün sonra yürürlükte! Posta ve hızlı kargoda yeni dönem, iki katına çıktı

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğle posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük süreçleri yeniden düzenlendi. Şirketlere 2 gümrük müşaviri zorunluluğu getirilirken, hızlı kargoda ağırlık limiti 600 kiloya, parasal üst sınır ise 3 bin euroya yükseltildi.

Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EN AZ 2 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ŞARTI GETİRİLDİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte posta ve hızlı kargo firmalarının gümrük işlemlerini takip edip sonuçlandırabilmesi için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri bulundurmaları şartı getirildi. Bu kapsamda şirketlerin, doğrudan iki gümrük müşaviri istihdam etmesi, bünyelerinde en az iki gümrük müşavirinin görev yapması ya da asgari iki gümrük müşavirinin görevlendirilmesini içeren bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme imzalaması gerekiyor.

AĞIRLIK VE PARASAL LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

Tebliğle ayrıca hızlı kargo taşımacılığında uygulanan üst sınırlar da güncellendi. Buna göre, gönderilerde geçerli olan brüt ağırlık limiti 300 kilogramdan 600 kilograma çıkarılırken, parasal üst limit ise 1.500 eurodan 3 bin euroya yükseltildi.

Düzenlemenin 1. maddesi, Resmi Gazete’de yayımlanmasından 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Tebliğin diğer hükümleri ise yayımlandığı tarih itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Tebliğin uygulanmasından Ticaret Bakanı sorumlu olacak.

