90 liralık kahveye 470 TL hesap geldi! Görünce inanamadı, işletmeden şaşırtan savunma: 'Bir daha gelmezsiniz'

Bazı işletmeler servis ücreti, masa işgali veya harcama limiti gibi uygulamalar ile vatandaştan ek ücret talep ediyordu. Ticaret Bakanlığı masa işgali ve harcama limitine yönelik harekete geçip düzenlemeler yapmıştı. Sosyal medyada ise geçtiğimiz günlerde servis ücreti talep edilmesi gündem oldu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Maliyetlerin yükselmesi nedeniyle işletmeler ek ücret talep edebilecekleri bir yöntem arıyor. Geçtiğimiz aylarda, masa işgali ve harcama limiti ile vatandaştan ek ücret talep eden işletmeler Ticaret Bakanlığı'nın radarına takılmıştı. Bakanlık, sosyal medyada gündem olan şikayetleri ihbar kabul ederek sahada yaptığı denetimler ile bazı işletmelere para cezası kesmişti.

380 LİRALIK SERVİS ÜCRETİ!

Son olarak ise bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı gündem oldu. Kahve içmek için tercih ettiği kafede talep edilen servis ücretini paylaşan kullanıcı, o anları videoya kaydetti. 90 liralık kahve içtiğini ancak 470 liralık hesap ile karşılaştığını belirten kullanıcı, işletmede çalışan ile konuşmalarını paylaştı.

380 liralık servis ücreti olduğunu belirten çalışan, "Siparişini getirmeye aldığımız ücret" savunmasını yaptı. Kullanıcının tepki göstermesinin ardından işletmede çalışanın, 'Bir daha gelmezsiniz olur biter" dediği anlar dikkat çekti.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoya ise peş peşe yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar böyle bir şeyin gerçek olmayacağını savunurken bazıları ise aynı durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
SERVİS ÜCRETİ MENÜDE YAZMASI GEREKİYOR

Yasal olarak, bir restoranın müşteriye sunduğu hizmetlerle alakalı ek bir ücret talep edebilmesi için, bu ücretin menüsünde açıkça belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde, işletme müşterisinden servis ücreti veya kuver ücreti talep edemiyor.

