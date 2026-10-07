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A Haber programcısı Cemil Barlas: "Erdoğan'ı azıcık seviyorsan tüm görevlerini bırak uzaklaş"

Mehmet Barlas’ın oğlu gazeteci Cemil Barlas’tan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya sert mesaj! A Haber’de de programlar yapan gazeteci Cemil Barlas; “Hayati Yazıcı sahiden Erdoğan’ı azıcık seviyorsa tüm görevlerini bırakıp hep yanından hem partiden hemen uzaklaşır” ifadelerini kullandı.

A Haber programcısı Cemil Barlas: "Erdoğan'ı azıcık seviyorsan tüm görevlerini bırak uzaklaş"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde fonlar üzerinden manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı’nın da ifadesi alındı. Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

HAYATİ YAZICI’NIN OĞLU MUSTAFA YAZICI’NIN DA ADI GEÇİYOR

Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya, oğlu Mustafa Yazıcı hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı soruldu. Yazıcı, gazetecilerin sorusuna “Açıklayacağım” yanıtını verdi.

Mustafa Yazıcı’nın mal varlığı ve para hareketlerine yönelik uygulanan tedbirin ise ifadesinin alınmasının ardından kaldırıldığı bildirilmişti.

CEMİL BARLAS: “HEM YANINDAN HEM PARTİDEN UZAKLAŞ”

A Haber programcısı Cemil Barlas: "Erdoğan ı azıcık seviyorsan tüm görevlerini bırak uzaklaş" 1

HANGİ KRİTİK GÖREVLERDE BULUNDU?

Hayati Yazıcı, 2001 yılında AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

2002–2007: AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yaklaşık beş yıl görev yaptı.

2007–2011 / 60. Hükümet: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

2007–2011 / 60. Hükümet: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu

24 Mayıs 2016'dan itibaren: AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

7 Ekim 2023: AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden MKYK üyeliğine seçildi ve ardından yeniden Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayati Yazıcı
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