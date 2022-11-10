A101 10 Kasım aktüel ürün kataloğu yayımlandı! Televizyon, telefon, beyaz eşya A101'de

A101 mağazaları ile uygun fiyatlı ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. A101 kataloğunda, 10 Kasım itibarıyla geçerli olacak çeşitli kategoriden çok sayıda ürün yer aldı. İşte A101 10 Kasım aktüel ürün kataloğu...

A101 10 KASIM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

A101'de farklı özellikte birden fazla televizyon 4, 9 taksit seçenekleriyle müşterilere sunulacak.

Çift kapı led aydınlatmalı buzdolabı 4 bin 599 TL'den satışa sunulacak.

Elektrikli katlanır bisiklet 8 bin 999 TL olacak. Taksitli fiyatı ise 9 bin 629 TL olacak. 12 aya kadar taksit yapılabilecek.

Birçok spor aleti A101 mağazalarında olacak.

2200 Pa yüksek emiş gücü olan robot süpürge 4 bin 399 TL'den satılacak.





