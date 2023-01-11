A101 12 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu çıktı! Toshiba 55 inç android Tv 8,299 TL, OPPO A55 cep telefonu 5,399 TL!

A101 12 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta yenilenen aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu. A101'de; elektronik ürünler, beyaz eşya, teknoloji ve elektrikli ev aletleri, züccaciye ve mutfak ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünler listesinin tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz..

A101 12 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇIKTI

A101 12 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine yok yok. A101'de; Toshiba 58″ Ultra HD Android TV 8299 TL'den, Hı-level 43″ Android Smart Led TV 3999 TL'den, Elton 32″ uydu Alıcılı Led TV 2199 TL'den, Oppo A55 Cep Telefonu 5399 TL'den, Bluetooth Kulaklık 439 TL'den, Samsung Smart Klavye Trio 500 399 TL'den, WD 2TB Harici Hard Disk 1199 TL'den ve GoSmart Dual USB Kablo 21,95 TL'den satışa sunulacak.

İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı:





