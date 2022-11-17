a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

A101 marketlerinde 17 Kasım itibarıyla satılacak ürünler, yeni aktüel ürünler kataloğunda yerini aldı. Kış için 6 taksit ile 1350 TL'ye bot satılacak. Botun taksitsiz fiyatı 1299 TL olacak. İşte A101 17 Kasım aktüel ürün kataloğu!
A101 mağazalarında bot, spor ayakkabı gibi giyim ürünleri 17 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yerini aldı.
Dolap, çalışma masası, televizyon ünitesi gibi mobilyalar A101 mağazasında müşterilerin beğenisine sunulacak.
180 cm yüksekliğinde ve 150 cm genişliğinde beyaz dolap 2399 TL'den satılacak.
4K ultra HD televizyon 12.699 TL olacak. Kredi kartına 4 taksit yapılacak. Taksitli fiyatı 13.207 TL olacak.
Beyaz robot süpürge 5.299 TL'den satışa sunulacak.
1800 W tost makinesi 499 TL olacak.
İşte A101 17 Kasım aktüel ürün kataloğu devamı...