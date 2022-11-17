FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

17.11.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Market alışverişi için uğrak noktalardan olan A101, 17 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Giyim, elektronik eşya, gıda ve diğer kategorilerde ürünler raflarda yerini alacak. İşte A101 17 Kasım aktüel ürün kataloğu!

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

A101 marketlerinde 17 Kasım itibarıyla satılacak ürünler, yeni aktüel ürünler kataloğunda yerini aldı. Kış için 6 taksit ile 1350 TL'ye bot satılacak. Botun taksitsiz fiyatı 1299 TL olacak. İşte A101 17 Kasım aktüel ürün kataloğu!

A101 17 KASIM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

A101 mağazalarında bot, spor ayakkabı gibi giyim ürünleri 17 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yerini aldı.

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

Dolap, çalışma masası, televizyon ünitesi gibi mobilyalar A101 mağazasında müşterilerin beğenisine sunulacak.

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

180 cm yüksekliğinde ve 150 cm genişliğinde beyaz dolap 2399 TL'den satılacak.

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

4K ultra HD televizyon 12.699 TL olacak. Kredi kartına 4 taksit yapılacak. Taksitli fiyatı 13.207 TL olacak.

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

Beyaz robot süpürge 5.299 TL'den satışa sunulacak.

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

1800 W tost makinesi 499 TL olacak.

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

İşte A101 17 Kasım aktüel ürün kataloğu devamı...

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

a101 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 taksitle 1.350 TL'ye bot satılacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?
EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?
ÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zamÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zam
Anahtar Kelimeler:
a101 indirim aktüel

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Akşener'e soğuk duş! "Yuvaya dönüş anlamına geliyor"

Akşener'e soğuk duş! "Yuvaya dönüş anlamına geliyor"

‘Cepte rakam’ diyerek yeni asgari ücreti açıkladı

‘Cepte rakam’ diyerek yeni asgari ücreti açıkladı

Otomobilleri Çin'den Türkiye’ye böyle getirdiler

Otomobilleri Çin'den Türkiye’ye böyle getirdiler

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

EYT düzenlemesi öncesi SGK'ya akın ettiler!

EYT düzenlemesi öncesi SGK'ya akın ettiler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.