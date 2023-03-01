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A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

01.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 mağazalarında 2 Mart itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Toplamda 8 sayfa olarak yayınlanan katalogda beyaz eşyadan kozmetik malzemelerine, gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik eşyadan tekstil ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyatıyla yer aldı. İşte A101 2 Mart indirim kataloğu...

A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

A101, çeşitli kampanyalarıyla uygun fiyatlı ürünleri müşterilerine sunmaya devam ediyor. Mağaza raflarında piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den yerini alacak. Beyaz eşya, elektronik ev eşyaları gibi ürünlerde taksitle ödeme kolaylığı sağlanacak. İşte A101 2 Mart indirim kataloğu...

A101 2 MART İNDİRİM KATALOĞU

Akıllı televizyon 3.899 TL'den satılacak. Siyah ve beyaz renkte akıllı klavye ise 399 TL'den müşterilerin beğenisine sunulacak.

A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

Buzdolabı 8.799 TL ile 9 taksit seçeneğiyle satılacak. Buzdolabının taksitli fiyatı 9.415 TL olacak.

A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

2 yıl garantili tost makinesi 639 TL olacak.

A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

Tabak, kase, termos gibi birçok mutfak ürünleri uygun fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

İşte A101 2 Mart indirim kataloğu tamamı...

A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

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a101 market indirim

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