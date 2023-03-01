A101 2 Mart indirim kataloğu yayınlandı! Piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den satılacak!

A101, çeşitli kampanyalarıyla uygun fiyatlı ürünleri müşterilerine sunmaya devam ediyor. Mağaza raflarında piliç bonfile 79,50 TL, tuvalet kağıdı 89 TL'den yerini alacak. Beyaz eşya, elektronik ev eşyaları gibi ürünlerde taksitle ödeme kolaylığı sağlanacak. İşte A101 2 Mart indirim kataloğu...
Akıllı televizyon 3.899 TL'den satılacak. Siyah ve beyaz renkte akıllı klavye ise 399 TL'den müşterilerin beğenisine sunulacak.
Buzdolabı 8.799 TL ile 9 taksit seçeneğiyle satılacak. Buzdolabının taksitli fiyatı 9.415 TL olacak.
2 yıl garantili tost makinesi 639 TL olacak.
Tabak, kase, termos gibi birçok mutfak ürünleri uygun fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.
İşte A101 2 Mart indirim kataloğu tamamı...