A101 25 Şubat 3 Mart'ta yüzde 55'e varan dev indirim! Tuvalet kağıdı 129 TL yerine 59 TL, leke çıkarıcı 49,90 TL'den satılacak

Uygun fiyatlı alışverişin adreslerinden biri olan A101'de birçok ürün indirimli fiyatıyla satılacak. A101 mağazalarında 12'li tuvalet kağıdı 129 TL yerine 59 TL, 1 litre leke çıkarıcı 64,90 TL yerine yüzde 23'lük indirimle 49,90 TL'ye satılacak. İşte A101 25 Şubat 3 Mart indirim kataloğu tamamı...

A101 25 ŞUBAT 3 MART İNDİRİM KATALOĞU

1 litre şampuan 99,95 TL yerine 49,95 TL olacak.

400 g sucuk 125 TL yerine 106 TL'den satılacak. Yarım yağlı 1 litre süt 15,95 TL, 500 ml duş jeli 34,95 TL olacak.

Elma, armut, domates, patlıcan, dereotu, göbek marul uygun fiyatıyla müşterilere sunulacak.





