A101 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Beyaz eşyalar 9 taksitle satılacak

A101 3 Kasım itibarıyla geçerli olacak ürünlerde çeşitli kategoriler yer aldı. Bakım, gıda, eşya, tekstil kategorisinde birçok ürün yer alıyor. Beyaz eşyalar 9 taksitle satılacak. İşte 3 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu...
Televizyon, telefon 3 Kasım itibarıyla A101 mağazalarında olacak.
6 kg çamaşır makinesi 3.799 TL, 9 kg çamaşır makinesi 4.699 TL, 4 programlı bulaşık makinesi 3.999 TL'den satılacak.
Motosiklet ürünleri A101 kataloğunda yer aldı.
Blender, ütü, tost makinesi, düzleştirici gibi elektrikli eşyalar satılacak.
İşte A101 3 Kasım aktüel ürünler kataloğu...