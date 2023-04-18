A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 NİSAN PERŞEMBE: Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde? Ramazan Bayramı'na özel mutfak gereçlerinden beyaz eşyaya özel yok yok!

A101, her hafta düzenli olarak indirim kampanyaları yapıyor. Farklı kategorideki ürünlerin yer aldığı kataloglar pek çok kişi tarafından yakından takip edilirken, 20 Nisan’dan itibaren müşterilerle buluşacak ürünler belli oldu. A101 tarafından yayınlanan kataloğa göre, toz deterjan, dev boy yer fıstıklı mısır cipsi, pilavlık bulgur, pilavlık pirinç, kırmızı top tane mercimek ve gofret çeşitleri gibi ürünler yer alıyor.

BU HAFTA A101'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

A101’de, 20 Nisan’dan itibaren satılacak ürünlerin fiyat listesi şu şekilde:



Toshiba 55″ Ultra HD Smart Tv 8.999 TL

HI-LEVEL 55″ Ultra HD Smart Tv 6.599 TL

Toshiba 43″ Full HD Smart Tv 5.899 TL

Onvo 32″ Uydu Alıcılı HD Led Tv 2.299 TL

Xiaomi 10C 4GB/128GB Cep Telefonu 4.999 TL



Buzdolabı 5.499,00 TL

Çamaşır Makinesi 5.099,00 TL

Termosifon 80L 2.999,00 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 5.499,00 TL

3 Çekmeceli Dondurucu 2.799,00 TL

Hascevher Tava ve Sahan Seti 279,95 TL

Metal Çaydanlık 319,95 TL

LAV Tokyo Saklama Kabı 69,95 TL

Brita Aluna Cool Filtreli Sürahi 199,90 TL

Brita MAxtra+ Yedek Filtre 2’li 149,95 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 139,95 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 24,95 TL

Nehir Çay Kaşığı 8,95 TL

Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 12,95 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 14,95 TL

Nehir Servis Gereçleri 55 TL



12 Jant Bisiklet 499,95 TL

16 Jant Bisiklet 1.499 TL

Piranha Akıllı Drone 579 TL

Triathlon Işıklı Scooter 269,95 TL

Triathlon File Korumalı 55″ Trambolin 1.299 TL

Triathlon Grafiti ve Led Işıklı Kaykay 199,95 TL

Triathlon Ahşap Kaykay 199,95 TL





