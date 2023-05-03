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A101 Aktüel kataloğu 4 Mayıs Perşembe: Pirinçten peynire, deterjandan makyaj malzemelerine yüzlerce üründe dev indirim!

03.05.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 aktüel ürünler kataloğunda 4 Mayıs Perşembe günü satışa çıkacak ürünler belli oldu. Mayıs ayı içinde eksiklerini uygun fiyatlı ürünlerle tamamlamak isteyenler A101 kataloğunu takip ediyor. Zincir market bu hafta pirinçten peynire, deterjandan makyaj malzemelerine yüzlerce üründe indirime gidiyor. Peki Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde? İşte aktüel kataloğu...

A101 Aktüel kataloğu 4 Mayıs Perşembe: Pirinçten peynire, deterjandan makyaj malzemelerine yüzlerce üründe dev indirim!

A101 aktüel kataluğu kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta düzenli olarak indirim kampanyaları yapan market, farklı kategorideki ürünlerin yer aldığı kataloglar yayınlıyor. 4 Mayıs’tan itibaren müşterilerle buluşacak ürünler de belli oldu. A101 aktüel kataloğuna göre, toz deterjan, tost peyniri, pirinç, mutfak gereçleri, mobilya ve beyaz eşya gibi ürünler yer alıyor. İşte 12 bin A101 mağazasında satışa çıkacak olan mayıs ayının ilk A101 aktüel ürün kataloğu...

BU HAFTA A101'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

A101’de 4 Mayıs'tan itibaren satılacak ürünlerin fiyat listesi belli oldu. İşte katalog...

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Onur Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 Kg (139 TL)
Tat Sebze Konservesi Çeşitleri (32,50 TL)
Marbir Yağlı Salamura Doğal Zeytin 950 G (64,90 TL)

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Familia Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 16'lı (99 TL)
Famila Natural Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40'lı (149 TL)
HighGenic Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L (59,90 TL)

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APEC 49.4 CC Benzinli Moped (19.499 TL)

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Singer 6160 Dikiş Makinesi (3.299 TL)
Onvo Yağsız Fritöz Airfryer (1.799 TL)
Arzum Multi Blender Seti (859 TL)
Xıaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık (349 TL)

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Düdüklü Tencere 5 L (299 TL)
Kızartma Tenceresi (129,95 TL)

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Oyuncak Uçak Evim ve Askeri Uçak (149,95 TL)
Oyuncak Mangal (114,95 TL)
Oyuncak Tost Makinesi (139,95 TL)

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Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80X300 cm (279 TL)
Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı (129 TL)
Bayan Baskılı Pijama Takımı (159 TL)

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