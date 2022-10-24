A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

Sıklıkla tercih edilen market zincirlerinin başında gelen A101'de 27 Ekim itibarıyla onlarca ürün uygun fiyatıyla müşteriye sunulacak. Karavan 9 taksit ile satılacak. Buzdolabı, mobilya, tekstil, gıda malzemeleri de katalogda yer alacak. İşte 27 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

27 Ekim itibarıyla televizyon, telefon gibi eşyalar farklı modelleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak.

A101 için özel olarak üretilen Karavan 89 bin 999 TL'ye satılacak. Taksitli fiyatı ise 93 bin 599 TL olacak.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi temel beyaz eşyalar satışa çıkacak. Buzdolabı 6 bin 499 TL, çamaşır makinesi 3 bin 599 TL olacak.

Süpürge, mause, yumurta pişiricisi, kahve makinesi gibi elektrikli eşyalar da 27 Ekim itibarıyla A101'de olacak.

İşte A101 27 Ekim aktüel ürünler kataloğu tamamı...





