FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

24.10.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101'de 27 Ekim Perşembe itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda çeşitli ürünler yer aldı. Elektrikli ev eşyasından gıdaya, kırtasiye malzemelerinden tekstil ürünlerine kadar birçok ürün A101'de yer alacak. Bu tarihler arasında Karavan da müşterilerin beğenisine sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

Sıklıkla tercih edilen market zincirlerinin başında gelen A101'de 27 Ekim itibarıyla onlarca ürün uygun fiyatıyla müşteriye sunulacak. Karavan 9 taksit ile satılacak. Buzdolabı, mobilya, tekstil, gıda malzemeleri de katalogda yer alacak. İşte 27 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

27 Ekim itibarıyla televizyon, telefon gibi eşyalar farklı modelleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 için özel olarak üretilen Karavan 89 bin 999 TL'ye satılacak. Taksitli fiyatı ise 93 bin 599 TL olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi temel beyaz eşyalar satışa çıkacak. Buzdolabı 6 bin 499 TL, çamaşır makinesi 3 bin 599 TL olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

Süpürge, mause, yumurta pişiricisi, kahve makinesi gibi elektrikli eşyalar da 27 Ekim itibarıyla A101'de olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

İşte A101 27 Ekim aktüel ürünler kataloğu tamamı...

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 9 taksitle Karavan satılacak!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik tarih belli oldu! Sicil affı...Kritik tarih belli oldu! Sicil affı...
Bakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haberBakan Nebati duyurdu! Esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber
Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yoldaAkaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda
Anahtar Kelimeler:
a101 karavan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

TOGG fiyatı için kritik ipucu: Bugün satılsa...

TOGG fiyatı için kritik ipucu: Bugün satılsa...

Vatandaşlara kötü haber: Et fiyatları hızlı bir şekilde artacak

Vatandaşlara kötü haber: Et fiyatları hızlı bir şekilde artacak

TOKİ sosyal konut projesinde ilk adım

TOKİ sosyal konut projesinde ilk adım

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.