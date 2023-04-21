A101 bugün açık mı, kapalı mı? A101 bayram çalışma saatleri nasıl? İşte A101 açılış kapanış saatleri

Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci gününü idrak ediyoruz. Bayram hazırlıklarını bugün tamamlamak için alışverişe gidecek olanlar A101 bugün açık mı, kapalı mı? A101 bayram çalışma saatleri nasıl? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte A101 açılış kapanış saatleri hakkında tüm merak edilenler...

**A101 BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek.

Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz bayramları dikkate aldığımızda zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermişti.

Bu senede A101'in ilk gün kapalı olup diğer günler hizmet vermesi bekleniyor.

A101 HAKKINDA:

2022 sonu itibariyle 12.000’in üzerinde mağazasıyla Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren A101 Türkiye’nin en yaygın zinciri olmasının yanı sıra 70.000’den fazla çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2022 Raporu’na göre, Dünya’nın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki %100 yerli sermayeli Türk şirketi olup, listede 5. sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan A101; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunarken, müşterilerinin tercihini iş modelinin merkezine koyarak, gerekli denetim, kalite ve tedarik standartlarını geçen ürünlerden yalnızca müşteri memnuniyetini sağlayan ürünlere raflarında yer vermektedir.

14 yıllık tecrübesiyle müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla ilişkilerini güven üzerine kuran A101, yenilikçi ve dinamik yapısıyla perakende sektörünün öncüsü olmaya devam etmektedir.



