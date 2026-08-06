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A101-Carrefour devrine şartlı onay! Rekabet Kurumu şartları duyurdu

Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına belirli taahhütler karşılığında onay verdi. Karar kapsamında 48 mağaza elden çıkarılacak, istihdam korunacak ve KOBİ'lere destek sağlanacak.

A101-Carrefour devrine şartlı onay! Rekabet Kurumu şartları duyurdu
Aleyna Türkmen

Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralma işlemine ilişkin değerlendirmesini tamamladı. Kurum, tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmaya devam edebilmesi amacıyla belirlenen kapsamlı taahhütlerin yerine getirilmesi şartıyla devralma işlemine onay verdi.

Karar doğrultusunda, rekabet açısından risk görülen bölgelerde toplam 48 mağazanın elden çıkarılması kararlaştırıldı. Bu mağazaların 10'u A101'e, 38'i ise Carrefour'a ait olacak. Ayrıca iki şirketin faaliyetlerini ayrı organizasyon yapılarıyla sürdürmesi ve Carrefour'un bağımsız yapısının korunması da şartlar arasında yer aldı.

A101-Carrefour devrine şartlı onay! Rekabet Kurumu şartları duyurdu 1

İSTİHDAM VE MAĞAZA YAPISI İÇİN YENİ ŞARTLAR

Rekabet Kurumu'nun onay kararında istihdamın korunmasına yönelik önemli bir koşul da yer aldı. Buna göre, A101 ile Carrefour'un toplam çalışan sayısı üç yıl boyunca mevcut seviyesinin altına düşmeyecek ve mümkün olduğu ölçüde artırılacak.

Bunun yanı sıra, şirket her yıl en az 75 KOBİ ile yerel üreticiye mağaza içi görünürlük, teşhir alanı, katalog çalışmaları, dijital satış kanalları ve pazarlama desteği sunacak. Program kapsamında kadın girişimcilere de yer verilecek. Ayrıca yöresel ve yerli tarım ürünlerinin raflardaki görünürlüğünün artırılması hedeflenecek.

A101-Carrefour devrine şartlı onay! Rekabet Kurumu şartları duyurdu 2

DEVİR SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

CarrefourSA'nın satış süreci ilk olarak nisan ayında kamuoyuna duyuruldu. O dönemde Sabancı Holding, CarrefourSA'nın A101'in sahibi olan Yeni Mağazacılık'a satılacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta ise CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'inin Aydın Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık'a devri, gerekli tüm yasal onayların tamamlanmasının ardından resmen sonuçlandı.

A101-Carrefour devrine şartlı onay! Rekabet Kurumu şartları duyurdu 3

CARREFOUR AYDIN GRUP ÇATISI ALTINDA

Devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte CarrefourSA, Aydın Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık çatısı altında yer almaya başladı. Rekabet Kurumu'nun belirlediği taahhütlerin uygulanmasıyla birlikte hem rekabet ortamının korunması hem de tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmaya devam etmesi amaçlanıyor.

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Rekabet Kurumu a101 Carrefoursa
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