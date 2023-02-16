FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

16.02.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 mağazalarında 16 Şubat itibarıyla birçok kategoriden birçok ürün indirimli fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunulacak. Elektronik eşyalar, tekstil ürünleri, mutfak eşyaları, gıda, oyuncak, kişisel bakım ve diğer birçok ürün 16 Şubat itibarıyla A101'de olacak! İşte A101 16 Şubat Aldın Aldın kataloğu...

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

Ekonomik alışverişin A101 16 Şubat itibarıyla indirimli ürünlerini müşterileriyle buluşturacak. Market raflarında yer alacak uygun fiyatlı birçok ürün taksitli ödeme kolaylığıyla satılacak. A101 mağazalarında cep telefonu 2.599 TL'ye, tablet ise 899 TL'ye satılacak. İşte katalogda yer alan tüm ürünler...

A101 16 ŞUBAT ALDIN ALDIN KATALOĞU

2 yıl garantili 64 GB cep telefonu 5.599 TL'den satılacak. Şarj kablosu, kulaklık gibi elektronik birçok parça, uygun fiyatıyla A101 mağazalarında olacak.

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

5 kg çamaşır makinesi 4 bin 199 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 5 bin 99 TL'den satılacak.

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

Saç maşası 259 TL, 890 W süpürge 1.599 TL olacak.

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

İşte A101 kataloğunun tamamı...

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak maliyet: 456 milyar dolar...Çok konuşulacak maliyet: 456 milyar dolar...
İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...
Yeni konutlar nereye yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladıYeni konutlar nereye yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Anahtar Kelimeler:
a101 cep telefonu indirim alışveriş

En Çok Okunan Haberler

Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! ‘Seni gömerim buraya’

Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! ‘Seni gömerim buraya’

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttı

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttı

Enkazı kaldırmanın faturası 12 milyar TL!

Enkazı kaldırmanın faturası 12 milyar TL!

30 milyar liralık bağışın kaynağı belli oldu

30 milyar liralık bağışın kaynağı belli oldu

En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı!

En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı!

IIF'ye göre TL'nin adil değeri 21!

IIF'ye göre TL'nin adil değeri 21!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.