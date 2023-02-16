A101'de 16 Şubat itibarıyla dev indirim! Duyan A101'e koşacak: 2.599 TL'ye cep telefonu, 899 TL'ye tablet satılıyor!

Ekonomik alışverişin A101 16 Şubat itibarıyla indirimli ürünlerini müşterileriyle buluşturacak. Market raflarında yer alacak uygun fiyatlı birçok ürün taksitli ödeme kolaylığıyla satılacak. A101 mağazalarında cep telefonu 2.599 TL'ye, tablet ise 899 TL'ye satılacak. İşte katalogda yer alan tüm ürünler...

A101 16 ŞUBAT ALDIN ALDIN KATALOĞU

2 yıl garantili 64 GB cep telefonu 5.599 TL'den satılacak. Şarj kablosu, kulaklık gibi elektronik birçok parça, uygun fiyatıyla A101 mağazalarında olacak.

5 kg çamaşır makinesi 4 bin 199 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 5 bin 99 TL'den satılacak.

Saç maşası 259 TL, 890 W süpürge 1.599 TL olacak.

İşte A101 kataloğunun tamamı...





