A101'de 9 taksitle 109 bin TL'ye tekne satılacak! İşte 2 Şubat Aldın Aldın kataloğu

A101'de birçok ürün uygun fiyatıyla 2 Şubat itibarıyla satılacak. Aldın Aldın kataloğunun ilk sayfasında 109 bin TL'lik tekne yer aldı. Teknenin taksitli fiyatı 116 bin 630 TL olacak. 64 GB dokunmatik cep telefonu 3 bin 999 TL'den satılacak. İşte A101 2 Şubat Aldın Aldın kataloğu...

A101 2 ŞUBAT ALDIN ALDIN KATALOĞU

2 Şubat Perşembe itibarıyla satılacak 109 bin TL'lik tekne için 30 gün içerisinde ücretsiz teslimat olacak.

Uygun fiyatlı cep telefonları, dizüstü bilgisayar ve televizyon gibi eşyalar A101'de olacak.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar müşterilerin beğenisine sunulacak.

İşte 2 Şubat Aldın Aldın kataloğu tamamı...





