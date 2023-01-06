A101’den dev kampanya! 2023 ürünün fiyatını sabitledi! Ayçiçek yağı, şeker, tuvalet kağıdı, bebek bezi indirim fırsatı

A101 indirimli ürünlerin fiyatları yoğun ilgi görüyor. A101 tarafından yapılan son dakika açıklamasında müjdeli haber verildi. Market tarafından yapılan açıklamada 2023 üründe fiyatların sabitlendiği bildirildi. Yayımlanan kataloğa göre ocak ayı boyunca 5 litre Vera ayçiçek yağı 149 TL'den, Soffio Bebek Bezi 6 XL 108 TL'den, 1 kilo Çaykur Tiryaki marka çay 78 TL'den, 200 ml. Torku yarım yağlı süt 5 TL'den satılacak.

A101 tarafından yapılan açıklamada, “Ocak ayı boyunca 2023 üründe fiyatları sabitledik! Fiyatların geçerli olduğu ürün listesine a101.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



Mağaza stoklarında bulunmayan ürünleri size en yakın diğer mağazalardan, a101.com.tr'den veya A101 Kapıda uygulamasından satın alabilirsiniz.” denildi.



4 kg bulaşık deterjanı 52 TL'ye, 12'li tuvalet kağıdı 69,90 TL'ye, çamaşır suyu 19 TL'ye, 6'lı kağıt havlu 44,50 TL'ye satılacak.



