FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. A101’den dev kampanya! 2023 ürünün fiyatını sabitledi! Ayçiçek yağı, şeker, tuvalet kağıdı, bebek bezi indirim fırsatı

A101’den dev kampanya! 2023 ürünün fiyatını sabitledi! Ayçiçek yağı, şeker, tuvalet kağıdı, bebek bezi indirim fırsatı

06.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 indirim kampanyaları yakından takip ediliyor. En ucuz ürünü almak isteyen vatandaşlar zincir marketler tarafından yapılan kampanyaları merak ediyorlar. A101 tarafından yapılan açıklamada 2023 ürünün fiyatının ocak ayı boyunca sabitlendiği duyuruldu. Bu ürünler arasında ayçiçek yağı, şeker, çay, tuvalet kağıdı ve bebek bezi de bulunuyor. İşte A101 aktüel kataloğunda yer alan indirim fırsatları

A101’den dev kampanya! 2023 ürünün fiyatını sabitledi! Ayçiçek yağı, şeker, tuvalet kağıdı, bebek bezi indirim fırsatı

A101 indirimli ürünlerin fiyatları yoğun ilgi görüyor. A101 tarafından yapılan son dakika açıklamasında müjdeli haber verildi. Market tarafından yapılan açıklamada 2023 üründe fiyatların sabitlendiği bildirildi. Yayımlanan kataloğa göre ocak ayı boyunca 5 litre Vera ayçiçek yağı 149 TL'den, Soffio Bebek Bezi 6 XL 108 TL'den, 1 kilo Çaykur Tiryaki marka çay 78 TL'den, 200 ml. Torku yarım yağlı süt 5 TL'den satılacak.

a1

A101 tarafından yapılan açıklamada, “Ocak ayı boyunca 2023 üründe fiyatları sabitledik! Fiyatların geçerli olduğu ürün listesine a101.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

a2
Mağaza stoklarında bulunmayan ürünleri size en yakın diğer mağazalardan, a101.com.tr'den veya A101 Kapıda uygulamasından satın alabilirsiniz.” denildi.

a3
4 kg bulaşık deterjanı 52 TL'ye, 12'li tuvalet kağıdı 69,90 TL'ye, çamaşır suyu 19 TL'ye, 6'lı kağıt havlu 44,50 TL'ye satılacak.

ason


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir zincir marketten daha 'fiyat sabitleme' hamlesi!Bir zincir marketten daha 'fiyat sabitleme' hamlesi!
EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakamEYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam
Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
a101 ayçiçek yağı şeker bebek bezi Tuvalet kağıdı a101 aktüel

En Çok Okunan Haberler

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor

550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.