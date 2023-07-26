A101'den yaz fırsatı! Elektrikli moped 33.390 TL, koltuk takımı 6.990 TL! 27 Temmuz 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarde yerini alacak. Beyaz eşya çeşitleri ve küçük ev aletlerinin yanı sıra elektrikli moped ve koltuk takımı 27 Temmuz 2023 Perşembe günü satışa çıkacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğunda yayımlanan bilgilere göre indirimli ürünler…
Ultra HD 4K Smart Led Tv 16.999 TL
Ultra HD Android Tv 9.299 TL
Elektrikli moped, 33.390 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 6.599 TL
Büro Tipi Buzdolabı 3.199 TL
Airfryer Yağsız Fritöz 1.599 TL
Süpürge 1.799 TL
Çelik Kettle 239 TL
Şarjlı Su Pompası 79,90 TL
Saç Maşası 239 TL
128 GB USB Bellek 125 TL
4 GB / 128 GB Cep Telefonu 3.599 TL
Bluetooth Kulaklık 199 TL
Akıllı Saat 249 TL
Kumandalı LED Lamba 3'lü 129 TL
Saç Kesme Makinesi 259 TL
Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 39,90 TL
Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 289 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.199 TL
10 Kg Çamaşır Makinesi 8.199 TL
ST 283 Buzdolabı 6.899 TL
Airfryer Pişirme Kağıdı 50'li 39,90 TL
El Mikseri 229 TL
Ultra HD QLED Android Tv 13.299 TL
32" Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 3.999 TL