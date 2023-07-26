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A101'den yaz fırsatı! Elektrikli moped 33.390 TL, koltuk takımı 6.990 TL! 27 Temmuz 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

26.07.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 aktüel ürünler kataloğu hem yaz aylarına hem de evini yenilemek isteyenlere özel indirimleri 27 Temmuz 2023 Perşembe günü itibarıyla hayata geçiriyor. Katalogda beyaz eşyalar da yer alırken 33.390 TL'lik fiyatı ile elektrikli moped, 6.990 TL'lik ücreti ile koltuk takımı ön plana çıktı. Peki, 27 Temmuz 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimlerin listesi ve A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'den yaz fırsatı! Elektrikli moped 33.390 TL, koltuk takımı 6.990 TL! 27 Temmuz 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarde yerini alacak. Beyaz eşya çeşitleri ve küçük ev aletlerinin yanı sıra elektrikli moped ve koltuk takımı 27 Temmuz 2023 Perşembe günü satışa çıkacak. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğunda yayımlanan bilgilere göre indirimli ürünler…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ

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Ultra HD 4K Smart Led Tv 16.999 TL

Ultra HD Android Tv 9.299 TL

Elektrikli moped, 33.390 TL

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6 Programlı Bulaşık Makinesi 6.599 TL

Büro Tipi Buzdolabı 3.199 TL

Airfryer Yağsız Fritöz 1.599 TL

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Süpürge 1.799 TL

Çelik Kettle 239 TL

Şarjlı Su Pompası 79,90 TL

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Saç Maşası 239 TL

128 GB USB Bellek 125 TL

4 GB / 128 GB Cep Telefonu 3.599 TL

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Bluetooth Kulaklık 199 TL

Akıllı Saat 249 TL

Kumandalı LED Lamba 3'lü 129 TL

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Saç Kesme Makinesi 259 TL

Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 39,90 TL

Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 289 TL

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3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.199 TL

10 Kg Çamaşır Makinesi 8.199 TL

ST 283 Buzdolabı 6.899 TL

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Airfryer Pişirme Kağıdı 50'li 39,90 TL

El Mikseri 229 TL

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Ultra HD QLED Android Tv 13.299 TL

32" Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 3.999 TL

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