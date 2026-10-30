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Fiyatı altınla yarışıyor! Bu sebzeyi satan bile yiyemiyor

Elazığ’da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlardaki yerini aldı ama esnafın boğazından geçmiyor. Biber, patlıcan ve kabak 250 TL’den satılırken, kuru bamyanın kilosu 3 bin TL’den satılıyor. Esnaf yüksek fiyattan dertli ve "Satıyorum ama kendim yiyemiyorum" diyor.

Fiyatı altınla yarışıyor! Bu sebzeyi satan bile yiyemiyor

Elazığ’da yaz mevsiminde tarlalardan toplanıp içleri oyulduktan sonra iplere asılarak kurutulan biber, patlıcan, acur ve kabaklar, tarihi Kapalı Çarşıda tezgahlarda yerini aldı.

FİYATLARI ALTIN İLE YARIŞIYOR

Yörede ‘kofik’ olarak adlandırılan kurutmalıklar, çarşıyı renklendirdi. Kentte yaşayanlar kendi kurutmalıklarını yaparken, Kapalı Çarşı’da satılan ürünlere ise yurtdışından ve farklı illerden gelen vatandaşlar rağbet gösteriyor.

Tezgahlarda Elazığ’ın meşhur beyaz biberi, Keban biberi, kapya, patlıcan, acur ve kabak dizileri 230 ila 250 TL bandında alıcı buluyor. İplerdeki ebat küçüldükçe fiyat düşerken, kurutulmuş çiçek bamyanın kilogram fiyatı ise 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasında değişen rakamlarıyla altınla yarışıyor.

Fiyatı altınla yarışıyor! Bu sebzeyi satan bile yiyemiyor 1

"BEN SATMAMA RAĞMEN YİYEMİYORUM"

Kapalı Çarşı esnaflarından Ahmet Gül, "Artık kurutmalık dönemi bitti, sadece elimizde kalanlar var. Köylüler artık getirmiyor. Yağışlar bu sene çok erken başladı bundan dolayı da kurutmalıkların nem ve küflenmesinden dolayı gelmiyor. Şuan da elimizde olanlar var. Bu sene patlıcan çok gelirken biber çok gelmedi. Bu sene taze biber pahalı olduğu için olabilir. Bizim bu bölgenin insanı kurutmalıklara talep gösteriyor ama dışarıdan gelenler daha çok talep gösteriyor. Elazığ’ın mevcut halkından ziyade dışardan gelenler talep ediyor. Burada yaşayan vatandaşlar sebzeleri alarak bahçesinde veya köylerinde yapıyorlar ama dışarıda çok yapılmadığı için onlar daha fazla talep gösteriyor. Fazla çeşidimiz yok. Elazığ’ın meşhur beyaz biberi, Keban biberi ve kapya var. Patlıcan var, Gaziantep’in de kurutmalığı var fakat çok fazla talep görmüyorlar. Fiyatlar, 230 ila 250 lira arasında değişiyor. İçerisinde 50 adet var. Ebat düştükçe fiyat da düşüyor. Bamya bizim bu bölgeye ait değil, Amasya’dan geliyor bizde burada satıyoruz. 3 bin liraya kadar fiyatı değişiyor, çiçek bamya ise biraz daha pahalı. Bizim burada bamya kültürü yok. Farklı illerden gelen memurlar veya vatandaşlar kurutmalık bamya alıyorlar Elazığ halkının yüzde 20’si ancak yiyordur. Ben satmama rağmen yemiyorum" ifadelerini kullandı.
Fiyatı altınla yarışıyor! Bu sebzeyi satan bile yiyemiyor 2

‘BU SENE DİĞER SENELERE GÖRE DAHA FAZLA SATIŞ VAR’

Kurutmalıkların tezgahlardaki yerini aldığını aktaran bir diğer esnaf İmam Gündoğdu, "Bu sene maşallah verim yüksek. Kırmızı biber, Arnavut kurusu, kabak ve acurlardan güzel ürünler çıktı. Bu sene diğer senelere göre daha fazla satış var. Yurtdışından gelen gurbetçi müşterilerimiz kurutmalıkları alarak götürüyorlar. Satışlardan memnunuz. Fiyatlarımız biber, patlıcan ve kabakta 250 lira. Yerli ürün oldukları için fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

Fiyatı altınla yarışıyor! Bu sebzeyi satan bile yiyemiyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ dolma
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