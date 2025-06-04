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AB Komisyonu raporuna göre, Bulgaristan avroya geçmeye hazır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2007 yılından beri AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğu bildirdi.

AB Komisyonu raporuna göre, Bulgaristan avroya geçmeye hazır

AB Komisyonu tarafından, avro para birimini kullanmayan Birlik üyesi ülkelerin Avro Bölgesi'ne katılımına hazırlık seviyelerinin değerlendirildiği yakınlaşma (Convergence) raporu yayımlandı.

Bulgaristan'ın, Avro Bölgesi'ne katılım sürecinde ilerleme gösterdiği belirtilen raporda, "AB Komisyonu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçmeye hazır olduğu sonucuna vardı." ifadesine yer verildi.

Raporda, Bulgaristan'ın avroya geçiş için gereken kriteri yerine getirdiği, ülkenin avroya geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacağına işaret edildi.

Bulgaristan'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) tüzüğündeki gerekliliklerle uyumlu bulunduğu ifade edilen raporda, Komisyon değerlendirmesinin fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı, düşük uzun vadeli faiz oranları, ödemeler dengesi, ürün, iş gücü ve finans piyasalarının entegrasyonu gibi çok çeşitli faktörleri içerdiği kaydedildi.

Bulgaristan'ın avroya geçişine ilişkin nihai karar Avrupa Parlamentosu (AP) ve ECB'nin görüşlerini bildirmesinin ardından AB Konseyi tarafından alınacak.

AVRO BÖLGESİ HAKKINDA

Avro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan’ın avro para birimine geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi üye sayısı 20’ye ulaşmıştı.

Avro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yürütülüyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • AB Komisyonu, avro para birimini kullanmayan üye ülkelerin Avro Bölgesi'ne katılım hazırlık seviyelerini değerlendiren bir yakınlaşma raporu yayımladı.
  • Rapor, Bulgaristan'ın avroya geçme sürecinde ilerleme gösterdiğini ve 1 Ocak 2026'da avroya geçmeye hazır olduğunu bildirdi.
  • Bulgaristan'ın avroya geçiş için gerekli kriterleri yerine getirdiği ve bu geçişle Avro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacağı vurgulandı.
  • Rapor, Komisyonun değerlendirmesinin çeşitli ekonomik faktörleri içerdiğini açıkladı.

  • Bulgaristan'ın avroya geçişine ilişkin nihai kararın Avrupa Parlamentosu ve ECB'nin görüşlerinin ardından AB Konseyi tarafından alınacağı belirtildi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Euro Bulgaristan avro
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